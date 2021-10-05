动点出海获悉，印度肉类生鲜 D2C 电商品牌 Licious 已于近日获得一笔由 IIFL AMC 旗下基金领投的 5200 万美元规模 G 轮融资。融资后，Licious 估值达到 10.5 亿美元，以此成为印度 D2C 电商领域中的的首家独角兽企业，并且也是今年以来印度的第 29 家新晋独角兽企业。

据了解，这笔 G 轮融资仅发生在 Licious 上一轮融资的3 个月后。今年 7 月初，在淡马锡和 Multiples Private Equity 的领投下，Licious 获得了一笔 1.92 亿美元的 F 轮融资，使其估值从 E 轮时的 2.85 亿美元提升至 6.5 亿美元。

针对这笔最新融资，Licious 表示将利用该资金继续发展线下业务，进一步扩大其产品类别和市场地域。目前，Licious 已在印度 14 个城市地区为 200 万用户提供服务，每月处理订单量达 100 万份。

值得一提的，有媒体表示，基于 IIFL 的投资案例，Licious 或许会在未来两年内走向上市。

成立于 2015 年的 Licious 是一个以肉类和海鲜类生鲜为主要商品的 D2C 电商平台。Licious 称，已经在当地多个地区建立了供应链网络，使其能够在数小时内完成订单的交付。据 Licious 联合创始人 Vivek Gupta 透露，自 7 月份融资以来，该公司的销售额已经呈现出了 60% 的增长，Licious 在本财年的总销售额预计将达到 150 亿卢比。而在完成上一轮融资时，该公司曾表示，得益于当地居民对免疫力提升方面的需求，后者对蛋白质摄入量也有了很大的提升。作为结果，Licious 的业务规模也在过去一年间得到了 500% 的增长。

有数据指出，自去年疫情爆发以来，印度的线上肉类市场已经呈现出了 250% 的增幅，其规模目前已达到 44 亿美元。

另一方面，对印度的 D2C 电商领域而言，现阶段，该领域也正迎来一段高光时刻。加上本次的 Licious，今年以来，已经有先后 10 家左右的印度 D2C 品牌获得了共计 1.2 亿美元的融资。同时，该地区的D2C 电商投资运营机构在今年内达成了超3.5亿美元规模的融资，有望为其后续对 D2C 电商品牌的收购提供更多资源支持，从而促成更多收购案例的达成。而 Licious 也在本次融资时强调，印度的 D2C 市场目前正处于拐点时期。至 2025 年，该领域的市场规模预计将达到 1000 亿美元以上。