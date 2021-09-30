动点出海获悉，印度在线教育平台 Vedantu 已于近日宣布完成一轮 1 亿美元规模的 E 轮融资。本轮融资由淡马锡旗下基金 ABC World Asia 领投，Coatue、老虎基金、纪源资本、Westbridge 等现有投资者参投。融资后，Vedantu 的估值从此前的近 6 亿美元提升至 10 亿美元，成功跻身当地独角兽企业阵营。值得一提的是，随着 Vedantu 的加入，今年以来，印度科创领域也迎来了第 28 家新晋独角兽企业。

据了解，本次融资是 Vedantu 自去年 7 月份 1 亿美元 D 轮融资后的首次融资。此前，Vedantu 曾在去年 10 月份时与 KKR 及其它现有投资者进行了一次融资谈判，希望从中获得 1 亿美元融资，但该计划并未成功。

到今年 6 月份，有消息传出该公司正在寻求一轮 1.5 亿美元规模的融资，并在此次融资中将自身估值定为 10 亿美元。不过，在这一轮融资谈判中，有消息人士表示其投资者并不认可这一估值。消息人士称，这些投资者希望 Vedantu 的估值在 8 亿美元以下。2 个月后，这一消息得到进一步丰富。有媒体在当时指出，Vedantu正在进行一轮 1 亿美元规模的融资。其中，Coatue、纪源资本和老虎基金将提供 6000 万美元，剩下的 4000 万美元则是由暂未透露名称的某亚洲私募股权基金注入。现在看来，后者正是 ABC World Asia。

值得一提的是，在今年 8 月初，有传言称印度在线教育巨头 Byju’s 或将以 8 亿美元的价格收购 Vedantu。不过，Vedantu 随后否定了这一说法。

Vedantu 成立于 2011 年，主要通过旗下手机应用为一到十二年级的学生群体提供一对一及一对多式实时互动教学服务，内容范围涵盖当地所有主流科目。此外，该公司也表示，已经同 Airtel 和 Tata Sky 两家当地卫星广播公司建立了合作，在二者的有线电视节目中提供免费课程内容。

据了解，Vedantu 月活用户达 3500 万，其中有近 20 万名付费用户。该公司联合创始人兼首席执行官 Vamsi Krishna 在接受采访时表示，过去一年中，Vedantu 的收入呈现出了 4 倍增长，其在今年的付费用户数量预计将增加一倍以上。而他同时也表示，有了本次的新融资后，Vedantu 将尝试在未来两年内实现盈利。此外，该公司还计划在未来 12 至 15 个月内进入包括东南亚、美国和加拿大等在内的国际市场。

疫情爆发以来，印度的在线教育市场呈现出了急剧增长的趋势。有分析师指出，至 2022 年，印度在线教育市场的规模有望从 2016 年的 630 亿美元增长至 1260 亿美元，其中 K12 教育市场支出将达到 550 亿美元。

体现在具体方面，包括本次的 Vedantu 在内，印度科创领域在今年已经出现了 3 家独角兽企业（另外两家分别为Emeritus和upGrad）。Byju’s则在今年获得了超 16.5 亿美元的融资，其估值更是达到近 170 亿美元，并因此成为印度目前估值最高的初创公司。而该领域的另一位头部选手Unacademy也已于去年 9 月份在软银的领投下成为独角兽企业，其估值在 6 个月内呈现 3 倍增长。