动点出海获悉，马来西亚国家银行（Bank Negara Malaysia，该国央行）于近日表示正同该国当局及相关机构合作，以应对因“先买后付（BNPL）”模式日益兴起而导致的社会担忧。

BNM 在其 Linkedin 主页发帖指出，“虽然先买后付模式目前并不属于央行的管辖范畴，但我们正在与有关当局合作，以解决由此产生的诸多隐患。例如，这种方式可能会怂恿你大举花销借来的钱，而实际上你却对此无力偿还。” 该机构认为，对个人消费者而言，掌握这一模式的还款计划和条款细节十分重要，他们不应当去进行能力之外的消费。

BNM 警告称，先买后付通常被标榜为一种 “免息” 的消费手段，但其背后却也可能会产生越滚越高的其他费用（比如处理费或逾期费）。BNM 强调，公众应当履行对该模式的承诺、及时充分还款，以避免产生额外费用，因为 “超支的现象很容易就会发生。”

值得一提的是，针对这一日趋火热的模式，新加坡金融管理局（MAS，该国央行）在本周二时也有表示，正在评估是否需要相关监管框架来对先买后付模式进行指导。该机构认为，尽管先买后付模式当前尚未对家庭债务构成重大风险，但它却在逐渐被越来越多的消费者所使用。

根据一项来自 2020 年第四季度的先买后付调查报告显示，马来西亚的先买后付支付规模预计将以每年 72.3% 的速度增长，到 2021 年时达到 4.682 亿美元。目前，Grab 和 Shopee 已在马来西亚提供了先买后付服务。而除这些巨头之外，包括 Atome、Fave、Hoolah、Split 等初创公司也在当地开展了此类业务。

先买后付是一种主打 “先购买，后付款” 的免息分期付款的消费模式。尽管这种免息分期付款并非罕见，但先买后付的优势却在于对小额商品的支持（即用户在进行小额物品消费时也能使用免息分期的方式），并且拥有低于信用卡模式的申请门槛。如本栏目此前指出，现阶段，先买后付模式正在全球范围内不断引起关注。在东南亚之外的欧洲、澳大利亚以及美国等地，先买后付模式已经经历了一段时间的强劲增长。同时，包括 Square、亚马逊、Paypal 在内，众多巨头企业机构也于今年向这一领域投向来更多目光。

有数据指出，从全球范围内来看，先买后付模式正处于快速上升趋势。到 2025 年，其市场规模预计将从 2020 年的 890 亿美元激增至 3520 亿美元，实现 400% 的增幅。然而，由于这种门槛相对较低的预付消费模式可能会诱使财务观念不成熟的年轻群体陷入消费主义和债务陷阱，该模式也开始在不断引起各国监管机构的关注。