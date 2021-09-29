据外媒援引知情人士消息指出，印度二手车线上交易平台Spinny正在同投资者洽谈，计划筹集一笔 2.5 到 3 亿美元规模的融资。消息人士透露，Spinny 在这轮融资中的估值将继续翻倍增长，预计将达到 17 到 19 亿美元之间。此外，老虎基金与另一位新加入投资者将领投这一轮融资，Avenir Growth、General Catalyst、Fundamentum、Accel 等机构将加入参投。

目前，这一谈判正值后期阶段。如果该谈判最终得以成功，Spinny 将成为印度二手车电商领域的第 3 家独角兽企业（同时也可能成为印度今年的第 28 家新晋独角兽）。另外两家为 Droom 和和 Cars24，二者分别于今年 7 月底和去年 11 月份加入这一阵营（其最新估值分别为 12 亿美元和17.5 亿美元）。值得一提的是，有消息称，今年 6 月份时，该领域中的另一位头部选手 CarDekho 也正在与投资者进行一轮独角兽规模的融资谈判。不过，迄今并未有关于该谈判的后续进展。

今年 7 月份时，Spinny 曾获得一笔 1 亿美元规模的D 轮融资。这轮融资由老虎基金领投（提供了 7500 万美元），使得其估值翻倍，达到 7.5 到 8 亿美元之间。其 C 轮融资同为今年发生，为 4 月份期间达成。这轮 6500 万美元规模的融资使得该公司估值达到 3.5 亿美元，较上轮相比再次实现翻倍。

Spinny 是一家成立于 2015 年的一站式二手车线上交易平台。除二手车交易服务外，该平台也向用户提供故障维修、售后、金融借贷方面的服务。根据该公司上一轮融资时的数据，其月营业额能达到 10 亿卢比，实现 1 到 1.5 亿卢比的月利润。据了解，Spinny 在印度的 9 个城市地区展开业务，并计划在今年底前再新进入 5 到 6 座城市。该公司表示，平台的汽车月销量可达 1500 辆，并正以 15-16% 的月增幅稳步增长。

数据指出，目前印度市场的二手车年交易量达 440 万辆左右。到 2026 年，这一数字预计将达到翻倍增长，因而这一领域中的企业还有很大的成长空间。有媒体认为，这里最终可以容下 2 名选手的存在。其中，谁可以提供最好的客户体验并能够解决用户的资金问题，谁就能从这场竞争中会获胜。随着这些选手纷纷步入独角兽阵营，获得更加丰富的资源支持，接下来，可以预见印度的二手车电商领域也将迎来一场更加激烈的较量。