以下内容来自 IDC:

IDC《2021 上半年中国 IT 安全服务市场跟踪报告》显示,2021 上半年中国 IT 安全服务市场厂商整体收入约为 11.1 亿美元(约合 71.5 亿元人民币),厂商收入规模较去年同期实现翻倍增长,涨幅高达 110%,较 2019 年同比增长 38%,中国 IT 安全服务市场正式进入需求全面爆发期。

2017 年,伴随《网络安全法》的颁布实施,网络安全市场进入全面发展期,网络安全产品与服务都迎来了更好的市场环境。2019 年,网络安全服务市场在政策和需求的多重因素推动下开始快速增长,除传统的测试类服务、检测监测类服务、合规类服务外,云服务、托管服务等新服务市场开始兴起,网络安全服务市场在原有传统服务不断增长,新服务快速发展的背景下迎来发展红利期。

IDC 于 2020 年正式启动关于网络安全服务市场的数据调研,也将在未来每半年度持续跟踪该市场的发展动态。IDC 定义下的网络安全服务市场分别由安全咨询服务、IT 安全教育与培训服务、托管安全服务、安全集成服务四个子市场构成。关于 2021 上半年中国网络安全服务市场的定义和关键厂商的表现如下(由于四舍五入的原因,数字可能存在微小误差):

安全咨询服务:属于专业服务的范畴,具体包括安全战略与规划、合规与审计、安全策略评估与开发、测试类服务、应急响应服务等多个咨询服务类别,2021 上半年关键厂商表现如下图:

托管安全服务:安全服务提供商通过安全运营中心(SOC)进行全天候远程管理或监控的 IT 安全服务。服务范围包括部署在本地、外部数据中心和云上的托管安全服务。2021 上半年关键厂商表现如下图:

IT 安全教育与培训服务:IT 安全教育与培训服务是一个教育活动和过程,其中包括企业级培训服务(包括安全意识培训、安全技能培训、大型赛事、安全靶场等服务)、教育认证(包括认证培训、认证考试等)和高校教育三个子市场。2021 上半年上述三个子市场份额情况请见下图:

其中,2021 上半年,企业级培训服务市场中的关键厂商表现如下:

安全集成服务:是技术服务提供商通过规划、设计、实施、项目管理四个步骤形成完整安全解决方案的服务,它涉及系统和应用程序的定制化开发,以及集成企业打包的安全硬件、软件服务等,2021 上半年关键厂商表现如下图:

2021 上半年,网络安全服务市场实现了超高速增长,主要推动因素有以下几点:

咨询服务市场强势回暖:2021 上半年,在政策和行业需求的推动下,合规咨询服务、测试类咨询服务、应急响应类服务需求释放。与此同时,2020 上半年,受疫情影响,大多咨询服务无法开展。积压需求释放和疫情好转的双重因素驱动下,2021 上半年安全咨询服务市场同比大幅增长 172%,较 2019 年同比增长 36%;

托管安全服务市场加速发展:行业安全运营中心的建设步伐加快、疫情下远程托管需求的增加、上云背景下云托管服务的发展是近两年中国托管安全服务市场快速发展的主要驱动力。2021 上半年,智慧城市运营中心建设类项目、关键信息基础设施相关行业运营中心建设项目、远程设备托管运营项目的不断增加推动上半年中国托管安全服务市场实现 83% 的同比增长,较 2019 年同比增长 74%;

企业级培训市场潜力开始逐渐涌现:2021 上半年,整体教育培训市场稳步增长,同比增长达到 40%,其中企业级培训市场中安全意识培训、安全技能培训需求增多,但独立项目较少,仍以集成项目中的部分服务呈现。除此之外,教育靶场作为新兴服务市场增速喜人,推动了整体企业级培训市场的发展。

IDC 中国网络安全市场分析师王一汀表示,2021 上半年中国网络安全服务市场确实取得了骄人成绩,各服务子市场均实现了高速增长。值得关注的是,2021 年疫情回暖下,许多新服务市场开始发力,具体表现在托管安全服务等新兴市场的快速发展。IDC 观察到,越来越多的最终用户已经认识到安全产品的堆砌并不能很好地解决企业所面临的安全问题,服务未来将成为发挥企业现有产品功能,补齐其安全能力,建立主动安全防御体系的最好方式,IDC 也将持续对该市场的变化进行跟踪。