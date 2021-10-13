据悉，渣打银行已于今天宣布，将向新加坡金融科技公司 Atome Financial 提供 5 亿美元资金，以作为其 10 年多产品线战略合作伙伴关系的一部分。渣打银行在一份声明中表示，这一战略合作伙伴关系能够结合两者在金融和技术方面的优势，从而为亚洲主要市场的消费者和商家提供广泛的金融服务。

声明指出，这笔资金将推进 Atome Financial 建设更广泛的商家生态系统、为其客户提供更多的创新金融服务，从而提升该地区的金融包容性，让更多消费者加入到数字化进程中。

与此同时，渣打银行也强调，希望通过本次在两者间启动的 10 年多产品线战略合作伙伴关系计划在整个亚洲地区更好的提供个人银行解决方案。据了解，该计划希望在 2025 年时覆盖超过 1600 万客户，并在该地区的多个金融生态系统中驻足发展。

声明称，这一合作伙伴关系首先将基于 Atome 的先买后付 (BNPL) 服务展开，其目标是在未来几个月内在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南推出相关服务内容。而在此之后，两者的合作也将会进一步扩展到在线借贷等方面。

Atome Financial 是新加坡大数据公司 Advance Intelligence Group 的子公司（后者曾在不久前获得了由软银愿景基金 2 号和华平投资领投的超 4 亿美元 D 轮融资，并在其中获得超 20 亿美元的估值），旗下经营有先买后付平台 Atome 及印尼数字借贷平台Kredit Pintar。据悉，该公司在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、中国香港、中国台湾、越南、菲律宾、泰国、中国大陆九个市场地区与 5000 多家线上和线下零售商建立了合作关系。

Atome 于去年四季度时在马来西亚推出了其先买后付服务，在当时拥有 100 多个商家合作伙伴，而这一数字在过去六个月中已增长到 500 多个。Atome 马来西亚和新加坡总经理 Trasy Lou-Walsh 曾在与我方的采访中表示，“自 Atome 推出这项服务（先买后付）以来，市场反响非常积极。今年 1 月到 6 月间，我们的订单量增长了 100 倍，商户网络增长了 5 倍。同时，自从把 Atome 作为付款结账选项后，这些零售商的客单规模也平均增加了 17%。”

渣打银行本次对 Atome Financial 的投资也正处于先买后付服务在全球范围内备受关注之际。如本栏目强调，今年以来，包括 Square、亚马逊、Paypal 在内的众多科技巨头纷纷加大了在该领域的布局。另一方面，传统金融领域也在对此投更多的目光。如今年 6 月份时，汇丰银行及 ING 集团联合领投了伦敦先买后付平台 Divido 的 3000 万美元 B 轮融资。

有数据指出，到 2025 年，先买后付模式的全球市场规模预计将从 2020 年的 890 亿美元激增至 3520 亿美元。然而，由于这种门槛相对较低的预付消费模式可能会诱使财务观念不成熟的年轻群体陷入消费主义和债务陷阱，该模式也开始在不断引起各国监管机构的关注。