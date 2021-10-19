今日凌晨，苹果一开完发布会，便将最后一款英特尔芯片的 MacBook Pro 下架。至此，只要等到 Mac Pro 也换上苹果自研芯片，那么就彻底和英特尔分道扬镳了。

本次发布会大部分内容虽然已经被提前曝光或者预料到，包括 AirPods 3 和新款 MacBook Pro 的诸多细节，但是全新的设计加上高性能的芯片，还是让不少准备换机的用户很激动。

性能怪兽

这一次 MacBook Pro 大杀四方，其内核即是关键，本次最高配的 M1 Max 芯片内部共计集成 570 亿个晶体管，比 M1 Pro 多出 70%，更比前代 M1 多达 3.5 倍，堪称 Apple 迄今打造的最大芯片。同时采用功能强大的 10 核中央处理器，另外配备多达 32 核的图形处理器，图像处理速度相比 M1 提升最高可达 4 倍。

M1 Max 彻底改变那些图形密集型工作流，包括在 Final Cut Pro 中渲染复杂时间线的速度相比上一代 MacBook Pro 理论上提升最高可达 13 倍。加上后续其他专业软件的适配，对于一些经常和图像视频打交道的工作者来说，有利于大幅提升工作效率。

另外，MagSafe 3、HDMI、SDXC 接口的回归，大大便利了工作，从此出门办公其实不太需要额外携带扩展坞了。而且在配备 M1 Pro 芯片内置显示引擎的助力下，MacBook Pro 最高可同时连接两台 Pro Display XDR 显示器。而配备 M1 Max 芯片的 MacBook Pro 最高可连接三台 Pro Display XDR 显示器和一台 4K 电视。

与此同时，全新 MacBook Pro 的屏幕升级为 mini-LED 材质显示屏，能够提供最高 1000nits 的全屏亮度，以及 100 万比 1 的对比度。最高 120Hz 的 ProMotion 自适应刷新技术的加持，也使得今年的苹果三件套（iPhone/iPad/MacBook）的 Pro 版本全部都拥有了这项功能。

需要补充的是，MacBook Pro 14/16 寸 的 MagSafe 3 支持快充技术，30 分钟就能充至 50% 的电量，且也可以通过雷雳 4 接口进行充电。

另起炉灶

相较于上一代 M1 芯片款 MacBook 的换核不换壳，新款产品可谓是脱胎换骨，引入了很多熟悉的变化，比如刘海屏、Magsafe、多接口……也可以看作是对乔纳森艾维定调的 MacBook 设计的另起炉灶。

整个键盘最醒目的变化莫过于去掉了 Touch Bar。当然 Touch Bar 的实用性一直受诟病，除了在拖动播放器进度条，切换歌曲，调节音量和屏幕亮度等方面稍稍有点实用性，绝大部分时间没有任何交互上的提升，反而提高了故障率。

然而重新引入 Magsafe、HDMI、SDXC 等接口，是否也说明苹果间接承认自 2016 款 MacBook Pro 以来对于接口设计的失败。虽然磁吸接口便利性和安全性都毋庸置疑，但是目前大多数电子设备都开始积极融入 Type C 接口的潮流，而且 Magsafe 后续损坏更换线缆还需要 145 元，所以这个点对于大家来说只是锦上添花而已，实际上意义不大。另外，苹果此次既然已经往多接口的便利性实用性的路径去走，那么以 MacBook Pro 现在的设计风格，为何没有集成依旧广泛使用的 USB A 接口，这一点令人疑惑。

除了新接口，关于刘海屏的争议不绝于耳，厌恶它的网友们已经口诛笔伐，但是对此苹果可能是希望保持更大的可用屏幕尺寸，提高屏幕的利用效率。这和 iPhone 的后置镜头突出且巨大是一个道理，后续软件适配做好了，沉浸式体验感应该不会比目前的 iPhone 刘海屏差。

最令人疑惑的是，一贯追求轻薄优雅设计的苹果，此次 Mac 产品的新设计明显更厚重了。厚主要是体现在外形观感，厚需要看官方给出的数据。其中 MacBook Pro 14 重量为 1.6kg，而 M1 款 MacBook Pro 仅为 1.4kg。虽然苹果在发布会上口口声声宣称新款 MacBook 的功耗控制更优秀了，但是根据官网数据，14 寸新 MacBook Pro 最长可达 17 小时的 Apple TV app 影片播放或者 11 小时的无线上网；而 M1 款 MacBook Pro 最长可达 20 小时的 Apple TV app 影片播放或者 17 小时的无线上网。一对比，高下立见。

而重量和设计的变化，也很大程度上使得专业效率和移动便携之间的鸿沟更大了，M1 版本上 Pro 和 Air 上较小的性能差距，未来也将会被逐渐拉开。

总结

总体来看，这一次的产品是极为务实的——奔着高性能生产力工具去的人，选择它不太容易出错。但是苹果一直以来是一家功能和设计并重的科技企业，甚至在乔纳森时期一度设计要略微凌驾于功能之上，往往为了设计美学要进行功能上的取舍妥协。由于乔布斯一贯的支持和信赖，乔纳森将简洁精致的设计风格在苹果产品上贯彻了很多年。

然而这一次的产品却像是鸣锣开道，实用终究是压过设计一头的，这或许是疫情之下供应链进行设计整合难度加大，理念实现和实际生产中良率不高的冲突，也可能是乔纳森出走后库克有意为苹果产品带来新气象，但是我们仍然希望看到一个生机勃勃，并总是惊喜连连的苹果，正如乔布斯当年不经意从牛皮纸袋里掏出一台 Mac，瞬间震惊了大众，并结结实实地影响了一代人。