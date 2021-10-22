在经历美国接二连三的制裁后，华为手机业务在今年第三季度的数据中已经跌出全球前五，艰难之下，华为并不服输。今日，华为开发者大会 2021 正式开幕。在会上，华为发布了最新的 HarmonyOS 3 开发者预览版、HMS Core 6 等一系列领先的开发技术、工具和平台，帮助开发者更高效地打造创新的智能终端和应用服务。同时，华为还发布了消费者业务安全与隐私保护战略的 “四大主张、三大承诺”，与全球开发者共建安全可信的数字世界。

这可以看作是华为继续扎根，夯实生态的宣言书，依靠 HarmonyOS、HMS、AI 为核心的软硬件生态双轮驱动，并进一步开放强大的技术与能力，与全球开发者及合作伙伴一起丰富鸿蒙生态，这是华为曲线救国的方案，也是为下一个十年突围的未雨绸缪。

HarmonyOS 3 来了

每一届华为开发者大会都是 HarmonyOS 的重要里程碑。2019 年，HarmonyOS 1.0 面世，革命性地提出了分布式技术，并验证了其可行性；2020 年，华为面向开发者发布了 HarmonyOS 2.0，不仅带来分布式能力的重大升级，也发布了面向智慧屏、智能穿戴、车机产品的开发者 Beta 版。

今年的开发者大会，华为延续传统，推出了 HarmonyOS 的最新版本——HarmonyOS 3 开发者预览版，围绕弹性部署、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值再创新，系统性能和开发工具全面升级。

作为新一代的智能终端操作系统，HarmonyOS 的系统架构可以实现弹性部署，让不同内存的智能设备都使用同一语言交流。HarmonyOS 3 开发者预览版带来了全新的可视的弹性部署自动化工具，设备开发者可以根据不同硬件灵活选择操作系统所需组件，让更多的设备能够更简单地搭载 HarmonyOS。

分布式技术一直是 HarmonyOS 的能力核心，能够让多个设备自由组合，在系统层融合成一个超级终端。每个设备都能成为互相的功能模块，实现能力互助，资源共享。本次发布的 HarmonyOS 3 开发者预览版带来创新的异构组网技术，让分布式能力支撑更多设备、更佳性能，打造更坚固的超级终端底座。比如，手机、智慧屏、4 台音箱可以组合成 6 个设备的超级终端，让手机视频也可以享受超大屏幕和 5.1 声道影院级体验；手机、平板、PC 组合带来升级版多屏协同，三屏协作提升办公效率。

随着全新的 HarmonyOS 3 开发者预览版发布，HarmonyOS 应用与服务开发工具套件全家桶也全面升级，端到端帮助开发者高效率、低成本地完成跨端应用与服务的开发。其中，Harmony 设计系统（Harmony Design System）提供完整面向多端设备的设计规范、原子化自适应布局能力插件、支持不同设备的服务卡片模板等设计工具，让不同设备达到一致的视觉体验的同时保持整体设计语言的一致性；方舟开发框架 3.0（ArkUI 3.0）带来全新声明式 UI 框架，使用 TS/JS 语言，减少跨端应用前端开发设计代码量，效率、性能均大幅度提升；方舟编译器 3.0（ArkCompiler 3.0）实现跨设备统一编译，只需一次编译即可跨端运行；DevEco Studio 3.0 带来高效率编码、跨端协同调测、多设备集成测试等工具升级，有效提升跨端应用开发效率；HarmonyOS SDK 开放 6000+ TS/JS API 能力，支持跨端分布式体验高效开发，一次开发、多端部署的能力帮助 Wish 107.5 等全球多个头部应用快速覆盖多设备。

HarmonyOS 3 开发者 Beta 版预计将于 2022 年第一季度发布。“HarmonyOS 不断迭代、演进，成为构建亿亿连接的技术基石，不断升级的开发套件助力开发者更高效的跨端开发。HarmonyOS 3 开发者预览版让开发者能用更多更强大的工具、在更多类型的终端设备上进行创新，为消费者带来万物智联的新体验。” 华为消费者业务软件部总裁龚体表示：“在不久的将来，我们将带来为 HarmonyOS 全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施补上最后一环。”

HMS Core 6 共建共享 HMS 新生态

华为在主题演讲中正式发布全新的 HMS Core 6，向全球开发者开放 7 大领域的 69 个 Kit 和 21,738 个 API，包括 13 个跨操作系统能力，开发者基于不同的操作系统开发应用时，都可以集成华为创新的移动服务能力，保证应用体验的一致性。

华为消费者业务云服务总裁、华为云 CEO 张平安表示：“截止目前集成 HMS Core 开放能力的全球应用已经超过 17.3 万个，相比去年同期增长了 81%。华为始终以开发者为中心，不断将华为优势的核心技术及能力开放给更多开发者。本次发布的全新多终端、跨 OS、全场景的 HMS Core 6，新增开放能力 13 个，跨操作系统开放 kit 13 个，能力增强 18 个。我们开放丰富的能力和服务，就是要打造全场景万物智联的应用生态底座，让开发更简单，让创新更高效，让未来有迹可循。”

HMS Core 可以为全球移动应用开发者提供全方位的服务，并具有安全可信、全球分发、一步接入、精准触达全球用户的特性，能有效降低开发门槛和成本，让开发者更加专注于本身的应用创新，为用户带来优质的应用。本次升级 HMS Core 6 不仅支持 HarmonyOS 和安卓，还可以支持其它更多操作系统，如 OpenHarmony、Windows、iOS 等，可在平板、智慧屏、智能手表及车机等多设备调用，为万物智联提供技术基础。HMS Core 还支持丰富的第三方开发框架，如 React Native、Cordova 等，帮助全球开发者更加便捷灵活地集成 HMS Core 的各项开放能力。

在图形领域，HMS Core 6 新增 3D 建模服务，并增强了 AR Engine、图形计算服务、图形引擎服务等多项开放能力，尤其在移动端应用，有助于打造便捷的全场景沉浸数字体验、构建新商业模式。 3D 建模服务（3D Modeling Kit）帮助用户与开发者降低硬件的门槛依赖，仅通过智能终端的 RGB 摄像头，即可便捷、高效、实时地为一个目标物体进行 3D 建模，不仅可以应用在电商、动画制作等领域，未来还可结合 3D 打印解决远程医疗问题；华为 AR Engine 率先实现厘米级的虚实融合能力，保持虚拟物体与真实物体的视觉一致性；计算机图形计算 kit 首次通过体渲染技术在移动端实现动态光影雾效；图形引擎 kit 首次在移动设备端应用光线追踪技术，实现光线在 3D 虚拟世界内逼真的反射、折射效果。

在媒体领域，基于 AI 技术的加持，华为全新开放了视频编辑服务（Video Editor Kit）和音频编辑服务（Audio Editor Kit），为开发者提供领先的 AI 音视频实时处理能力，并能提供覆盖 70+种语言的全球化服务，支持全球调用。通过全新的视频编辑 Kit 逐步向开发者开放花瓣编辑的创新功能，开发者只需要简单集成 SDK，就可以获得一样的目标遮挡、目标追踪、滤镜拟合等全功能的视频编辑能力。音频编辑 Kit 为开发者提供丰富的音频实时智能处理能力。AI 音效能将文字合成为可与人声自然表达媲美的朗读语音，音源分离能通过 4 行代码集成实现人声与乐器伴奏音轨分离的效果。此外，简单易用的接口也帮助开发者轻松快速为应用构建音视频编辑能力。

在人工智能领域，Machine Learning Kit 作为已开放的能力，有将近一万个应用集成了 ML Kit，月调用量超过 82.5 亿次，现已扩展到其他操作系统应用上。

在应用服务领域，HMS Core 6 新增和增强的开放能力达到 13 项，跨 OS 能力 12 项。比如把车道级引导的能力通过 Petal Maps Platform 的 Map kit、location kit、Site kit 等，向全球开发者和行业伙伴陆续开放，帮助大家打造智慧的地图体验；开放 DCI 版权服务 Kit，构建智能世界的数字版权保护链，实现人人皆可创作、创作皆可保护。

在系统领域，华为将核心的连接与通信能力开放出来，包含 9 项能力，通过 Wireless Kit、Network Kit 开放给应用开发者，帮助开发者随时随地的疾速联接体验。

结语

“开放才能快速推动科技进步，” 华为常务董事、消费者业务 CEO、华为智能汽车解决方案 BU CEO 余承东表示：“我们把 HarmonyOS 的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，形成 OpenHarmony 开源项目，让千行百业拥有开放的数字底座。经过三年的努力，鸿蒙生态已初具规模。欢迎更多开发者和合作伙伴为生态添砖加瓦，在亿亿连接、万物智联的新时代获得前所未有的价值。”

星光不问赶路人，华为愿意做时间的朋友，在经过四次制裁后依旧深耕底层技术，并致力于打造开放生态和全场景万物智联的应用生态底座，同时也给广大用户带来更多具有创新交互的跨终端应用体验。