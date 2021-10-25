后疫情时代，元宇宙开始走俏。

随着远程办公、在线娱乐等线上生活场景用户暴增，市场也被激发出对虚拟现实的更深一层遐想。在强大的云计算技术支撑下，内容制作不断突破限制，借助 AI 算法、5G、AR、VR、虚拟形象等技术，使元宇宙的容量无限拓展。

铺天盖地的报道之下，元宇宙的起源与概念已不再新鲜，传说中天花乱坠的元宇宙如何落地才是人们更关心的问题。在云栖大会 D3 展厅，我们或许能透过多家相关企业的探索与实践一窥元宇宙的雏形。

如今，虚拟形象已经是 VR 技术最广泛的表现形式。虚拟源于现实，最终也要服务于现实。除了遍地的虚拟主播和虚拟偶像之外，虚拟人/物还能做什么？

在阿里达摩院 XR 实验室，TA 是能与聋哑人交流的数字人员工；在相芯科技，TA 是虚拟客服、虚拟销售人员。

在虎牙旗下的准心直播，TA 还被应用于有隐私需求的线上会议等诸多场景中。

而华金曲全息成像仓则利用透明屏及相关技术形成的舱体设备，实现 4K 裸眼 3D 的立体效果，使你可以与 “数字孪生” 的 TA 合拍。

疫情期间看不了货，跨境贸易订单下滑怎么办？VR Showroom 来解围。阿里巴巴国际站通过全景扫描对店铺、工厂、客房等进行空间重建，结合 AI 导购帮助客户看货、看房，促成客户远程下单。

不同于国外向纯粹终端发展的路径，国内 VR 产业仍在向智能硬件的路上发足狂奔。在 5G 基础上，云端渲染的 VR、AR 眼镜不断降低着用户的使用门槛。

例如戴上 Rokid AR 眼镜无需任何操作，系统便自动识别触发，进行语音与图像智能导览。据了解，这一产品已投入良渚博物院、苏州博物馆、云南省博物馆的日常展览中；而另一家业内领先企业诠视科技的 AR 眼镜也已应用于文娱、教育乃至精确度要求更高的医疗场景中。

在《元宇宙技术创新与实践分论坛》上，阿里巴巴达摩院 XR 实验室负责人谭平教授解构了元宇宙的概念，并解析了以上元宇宙的多种应用。

谭平教授认为，元宇宙是整个互联网在 AR、VR 眼镜等新型计算平台上的一种呈现方式。“从这个角度来看，元宇宙的范畴非常的广泛，从社交、电商、到游戏、教育，甚至是支付等我们所熟悉的互联网应用，都会在元宇宙时代有新的演变。”

PC 时代与移动互联网时代的二维显示界面中，应用程序是一个个窗口，我们只能在窗口中进行点击、拖拽等二维操作。

互联网 3.0 时期，新一代计算平台的本质是新显示和新交互。在 VR、AR 眼镜下，人们沉浸在一个由三维显示界面所构建的三维信息世界中，人们可以通过肢体动作和这个三维世界进行交互，显示和交互都将发生在这个三维世界中。

真实世界与元宇宙之间隔着四个不同的技术层面。而显示和交互正是应用的最底层，这两者的聚变将会引发上层互联网应用的革命。

元宇宙的第一层是全息构建，我们需要构建出整个虚拟世界的几何模型，这是元宇宙的最浅层。目前，VR 看房、看店等应用就处于全息构建层。

第二层是全息仿真，我们需要构建出虚拟世界的动态过程，让虚拟世界无限逼近真实世界。比如，虚拟世界里面的水要能往低处流，扔一块石头要能打碎玻璃，虚拟世界里的角色要能够对外界环境作出合理的反应，如同最近的电影《失控玩家》中一样。游戏、电影以及很多数字孪生的应用就停留在全息仿真层。

解决了第一层和第二层的问题，我们就能够构建出一个完美的 VR 世界。

第三层是虚实融合，就是要让虚拟世界和真实世界融合起来。要实现这一点，在技术上，我们需要建立整个真实世界的高清三维地图，并在地图上做到高精准的定位定制以及准确叠加相关虚拟信息。做到这一层，我们就可以构建出一个 AR 世界，虚拟世界和真实世界的边界将从此打破。而在这一层构建出来的高精地图和高精定位，也可以用于下一个技术层面。

第四层是虚实联动，即通过改变虚拟世界来改造真实世界，这一层的根本问题是对机器人的精准操控。虽然这一层通常不在元宇宙的概念之中，但如果没有这一层，一切的美好将只能停留在虚拟世界，而真实世界可能一塌糊涂。电影《头号玩家》中以 “高科技低生活” 为显著特点的赛博朋克世界正是如此。

若能克服以上四个层面的所有难点，一个全新的互联网时代就将到来。

那时，我们就可以通过第二层的仿真寻找现实生活中疑难问题的最优方案，然后通过第三层的虚实融合将方案映射到真实世界，最后再通过第四层的机器人技术在真实世界执行这些方案。