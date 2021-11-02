被题图吸引点进来的？别着急，开篇先来简单介绍一下本文主角真无线耳塞 Ear (1) 背后的公司——「Nothing」（可以翻译成「没什么」）。他们是一家位于伦敦的消费技术公司，由 OnePlus 联合创始人裴宇创办，目标是最终打造出设备可以相互连接的智能生态系统，而其首款产品正是今天我们要评测的这款耳塞。

相信各位在看宣传物料时，多多少少会被 Ear (1) 的外观所吸引。的确，目前市面上在售的支持主动降噪的入耳式耳塞，一部分外观大多数与苹果 AirPods 接近，另外一部分虽说是有自身设计元素，但采用透明外壳设计、能够在第一时间抓眼球、让我们从一片「类 AirPods 耳机」海洋中醒目一番的，Ear (1) 一定可以算作一员大将。在体验一段时间后，有关使用感受，以及它是否「好看又好用」呢，还请接着往下看。

赞 出众的外观设计

佩戴舒适

99 美元价格能得到主流降噪耳塞的大部分功能 踩 bug 多，体验不顺畅

降噪效果有提升空间

app 设定自由度低

外形与佩戴

不得不说，Ear (1) 的外貌真的很吸引人，透明外壳加上耳机本体机柄的透明设计，令其拥有超高颜值。耳塞侧边有白、红两个圆点，用以快速区分左、右，同时能够借此轻松将其放回充电盒的正确位置。盒子上只有一个配对按钮和 USB-C 接口，支持无线充电，快速充电能力则是支持 10 分钟灌入 1 小时的使用电量。对了，盒子开关的「咔、啪」声可能会令你上瘾。

佩戴起来非常轻松，Ear (1) 单边耳塞仅重 4.7 克，长时间挂在耳朵上不会造成什么负担；配套的可替换大、小尺寸的耳塞，应该也可以满足不同使用者的耳道尺寸。耳塞上没有实体按钮，正如我在评测其它耳机（如 Bose 消噪耳塞）时所说的，触控和手势控制非常容易造成误触，比如我只是想整理一下头发，音乐播放却可能意外暂停。你说你想要好看的耳机？那这方面就需要妥协了。

降噪开/关与通透模式可以通过长按耳塞柄部外侧来控制，但鉴于触控的准确度及可靠性，有时会遇到切换失败的情况，甚至被弄得不清楚当前是何种模式，简直一头雾水……

各位健身爱好者也可以无顾虑地使用 Ear (1)，因为其具备 IPX4 防水抗汗能力，进行户外运动时遇到小雨天气或在健身房做热汗运动，它应该能够应付得来。

续航方面，在开启主动降噪后，耳塞本体最长可使用 4 小时，配合充电盒可以一共获得 24 小时的聆听时长。关闭降噪的话，总续航水平能提升到 34 小时。除了上文提到的快充，充电盒也支持 Qi 标准无线充电，给你多一种充电场景选择。

降噪与音质

Ear (1) 支持 Light 和 Maximum 两档降噪模式，简单说就是后者为前者的加强版——只是效果区别并不大。在交通繁忙的街道或地铁中使用时，只能说 Ear (1) 的整体降噪效果尚可——和笔者的 AirPods Pro 相比好一丢丢。

需要注意的几点：1）选择开启降噪模式后，有一定时间的、能直观察觉到的启动延迟；2）有风或气流吹过时，会听到干扰声（主要在降噪模式下）；开启降噪时周围有人说话，会有怪异的感觉（比如右后方有人说话，耳机的右声道就会有明显的「人声插入感」，体验不佳。另外在使用配套的 app 时，降噪开启和关闭之间的切换会遇到 bug，主要为操作延迟，而且概率也不低呢。

此外，app 目前暂不支持中文，对部分用户来说，体验会打个折扣。

其它的小问题，如：走在路上，每当有车辆经过，降噪水平就会有所浮动，飘忽不定，噪音时有时无；等等。

每一边耳塞均配备 3 麦克风，在通话时支持消除背景噪音，以及提供通透模式。实际使用中，使用 Ear (1) 通话时人声有点放不开、比较「闷」的感觉，作为对比，AirPods Pro 的人声会显得更为自然、通透。当然了，鉴于 AirPods Pro 和 Ear (1) 的价格差，以上对比并不严格，仅供大致参考。

耳机采用 11.6mm 动圈单元，可通过 app 选择均衡、高音加强、低音加强或凸显人声的模式，音质表现中规中矩（对比「白开水」的 AirPods Pro 确实好一些），提升空间在后续升级款（如果有）中当然是有的。

美中不足是，app 中的触控自定义自由度太低：轻拍三下只能在「下一首」、「上一首」和「无指令」之间选择；长按只能选择「开/关降噪」和「无指令」；不支持通过耳机开启手机语音助理。与此同时，app 的各种切换操作有时也会不起作用，多半是 bug 引起。

结语

仅从外观来看，Nothing Ear (1) 是一款不多见的真无线耳机，它能让你从「机海」的审美疲劳中解放。Nothing 公司用 99 美元（约 640 元）的价格，把 Ear (1) 做到了非常接近主流 1000 元至 1500 元主动降噪耳塞的水平，单就这一点还是值得肯定的。

降噪水平不算出色，但它能应付大多数生活场景，如果你的耳朵不像笔者这般挑剔，那么你或许可以考虑一下。若你希望得到稳定、长期（如坐飞机）的消噪体验，头戴式降噪耳机可能才是你的首选。

Ear (1) 是一款性价比很高的产品，前提是你能以原价买到它——它目前暂未在中国市场以官方渠道销售。若想入手，你可能需要费点心了。

图 by Steven Lee / 动点科技