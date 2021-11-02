据外媒援引知情人士消息报道，SpaceX 旗下的近地轨道卫星互联网服务 “星链计划（Starlink）” 已在印度完成了业务注册，目前正在向当地有关部门申请服务许可。

Starlink 印度总监 Sanjay Bhargava 透露，这家子公司将由 SpaceX 全权控股，其在当地的注册名称为 Starlink Satellite Communications Private Limited。此外，Bhargava 也指出，Starlink 计划在明年 12 月之前于当地实现 20 万个活跃终端设备的目标。

根据 Bhargava 发布的一份介绍视频，Starlink 在印度的市场部署计划将分为 3 个阶段进行。其中，在第一阶段，该公司将向德里及其附近的学校免费提供 100 套设备。至第二和第三阶段，Starlink 将先后会在印度确定 12 个部署地区并至少在农村区域实现至少 16 万台设备的激活。

有媒体在今年 6 月份时指出，Starlink 在当时已经实现了 1800 颗卫星的部署。而 SpaceX 的目标是到 2027 年中期将大约 4.2 万颗 Starlink 卫星发射到近地轨道。根据 SpaceX 同期公布的数据，该公司当时拥有近 69240 位活跃用户，并已经接收到了超 50 万份的 Starlink 用户订单。

马斯克在一条推文中表示，Starlink 希望通过其近地轨道网络来为印度农村社区提供低延迟的宽带网络服务，“Sanjay 在推进（Space）X/PayPal 取得成功方面的努力应得到相应赞扬。”Bhargava 则在一篇 LinkedIn 中称，“我们希望与志同道合的宽带服务提供商以及解决方案供应商一起改善并拯救弱势服务地区居民的生活。”

当然，尽管 SpaceX 对此计划抱以相当光明的愿景，但从当地政府的审批流程上来看，这一计划离落地尚有很长一段距离。Bhargava 上个月时表示，从乐观的角度上来看，预计该计划将在未来几个月内得到批准。但如果批准未能通过，到明年底的截止日期时，其活跃设备的激活量将会远低于预期，并且很有可能 “甚至为 0”。

值得一提的是，SpaceX 试图通过 Starlink 进军印度互联网市场的这一举措也正值其它几家美国科技互联网巨头大举加码印度市场之际。

如本栏目在近期报道中指出，上月，谷歌先后通过对印度数字银行（NEObank）Open以及社交电商独角兽Meesho进一步履行其在去年 7 月份时宣布的 “在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元” 计划。谷歌在当时表示，将通过股权投资、合作伙伴关系以及在运营、基础设施和生态系统方面的投资组合来实现这一目标，这反映了 “我们（谷歌）对印度及其数字经济未来发展的信心。”

另一方面，在今年早些时候，亚马逊也表示将为助力印度中小企业在电商数字化转型方面进行“10 亿美元增投”。加上这个数字后，亚马逊在印度的承诺投资总额已达到 55 亿美元。而贝佐斯在于印度德里的一项活动中称，21 世纪 “将成为印度世纪”。