据外媒援引知情人士消息表示，谷歌已同印度社交电商独角兽 Meesho 展开讨论，计划将对后者进行一笔 5000 万到 7500 万美元规模的投资。据悉，这笔融资将作为 Meesho 近期 5.7 亿美元融资的一部分。而加上谷歌的这笔融资后，Meesho 将在这一轮融资中获得超 6 亿美元的融资。同时，Meesho 在今年迄今为止获得的融资总数也将突破 9 亿美元。

上月底，Meesho 在当时宣布获得了Fidelity Management 和B Capital领投的 5.7 亿美元资金，现有投资者 Prosus Ventures、软银（愿景基金 2 号）、Facebook 以及新加入投资者 Footpath Ventures、Trifecta Capital、Good Capital 对此参投。此轮融资后，Meesho 的估值达到了 49 亿美元。

针对谷歌这笔资金的用途，有媒体称，Meesho 很有可能将会以此来推进其消费者端电商业务的发展，从而进一步提升其与亚马逊（印度）和 Flipkart 的竞争筹码。

Meesho 由 Vidit Aatrey 和 Sanjeev Barnwal 于 2015 年联合创立。该平台致力于将印度社交卖家与分散的商品和服务供应商连接起来，通过在物流和支付等方面的支持帮助这些卖家基于自身社交网络在 WhatsApp、Facebook、Instagram 等平台上进行宣传与销售。此外，该公司目前也有尝试直接在平台上提供贴牌商品。

根据 Meesho 最新公布的数据，该公司在印度已经服务了超 1300 万商家和 4500 万位客户。

值得一提的是，本次也是近期以来谷歌在印度的第二次投资举措。本月中旬，谷歌也曾参与了对印度数字银行（NEObank）Open 的投资。如本栏目强调，这些举动的背后均与谷歌在去年 7 月份时宣布的 “在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元” 计划相关。谷歌在当时表示，将通过股权投资、合作伙伴关系以及在运营、基础设施和生态系统方面的投资组合来实现这一目标，而这反映了 “我们对印度及其数字经济未来发展的信心。”

另一方面，并不仅仅只有谷歌，从 Facebook 对印度最大电信运营商 Reliance Jio 的57亿美元投资以 “彰显其对印度的承诺” 再到亚马逊为助力印度中小企业数字化转型的“10亿美元增投”（加上这个数字后，亚马逊在印度的投资总额已达到 55 亿美元），不难发现印度市场正在愈发受到美国科技巨头的青睐，而这些巨头也在不断加快其行动步伐。