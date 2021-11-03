动点出海获悉，新加坡电商返现平台ShopBack近日表示将收购当地 “先买后付（BNPL）” 平台 hoolah。据了解，这笔交易将以股票和现金方式的完成，但具体涉及金额并未公布。ShopBack 表示，收购后，ShopBack 将拥有 hoolah 的全部股份且其返利平台将会支持后者的 “先买后付” 服务， 而 hoolah 的品牌、应用程序和网站将按照之前的运营方式延续。

针对此次收购，ShopBack 联合创始人兼首席执行官 Henry Chan 表示，ShopBack 和 hoolah 之间有着显著的协同效应，作为一个整体，二者将通过提供更广泛的新功能和新服务平台来向购物者和商家释放价值，“我们的领先技术和丰富交易数据将使这一结合能够进一步加快整个亚太地区先买后付行业的发展。”

hoolah（该单词的根源来自于中文词语 “后来”）是一家成立于 2018 年的新加坡 “先买后付” 支付平台，在新加坡和马来西亚提供服务，主打 “三期免息分期付款” 的先买后付支付选项。据 hoolah 在接受本栏目采访时介绍，该平台的盈利主要来自于向合作商家收取的费用。该公司表示，其 “先买后付” 服务已被超过 25 万名购物者使用，并为新加坡、马来西亚和中国香港的 2000 多家商家所支持。

hoolah 在今年 8 月份接受我方采访时表示，“在整个东南亚地区，我们（先买后付服务）的用户增长了 400%，年初至今的总交易量增长了 2300%，销售顶额增长超 1100%。”

针对 hoolah 的融资情况，目前可以得知的是，在本次收购之前，hoolah 曾在去年早些时候完成了一笔 8 位数金额的 A 轮融资，其领投方包括 Afterpay（澳大利亚先买后付企业，已被美国在线支付巨头 Square 斥资 290 亿美元收购）的早期投资者 Allectus Capital。同在今年 8 月份时，hoolah 也曾表示正计划准备其 B 轮融资并计划今年在泰国和菲律宾推出服务。但目前来看，其融资计划显然是没有落地。

ShopBack 成立于 2014 年，主要通过旗下平台为用户提供电商商品消费返现服务。此外，其平台同时也提供出行预订、时尚用品、美容保健、电子产品、杂货以及食品配送等类别的消费返现。据了解，ShopBack 已覆盖九大亚太市场地区的 3000 多万购物者。通过与近 8 千家线上&线下商家合作伙伴，该公司可为其提供达 35 亿美元的年营业额。

就 ShopBack 的融资情况而言，如本栏目此前曾指出，去年 3 月份时，该公司曾获得一笔 7500 万美元的融资。当时，这笔融资由淡马锡领投，乐天（Rakuten）、EDBI、EV Growth 等对此有进行参投。

值得一提的是，本次 ShopBack 对 hoolah 的收购事件仅发生在当地另一家 “先买后付” 平台 Atome 新获融资后不久。上月中旬，本栏目曾报道，渣打银行在当时宣布将向新加坡金融科技公司 Atome Financial 提供 5 亿美元资金，以作为其 10 年多产品线战略合作伙伴关系的一部分。根据渣打银行在当时的声明，这一合作伙伴关系首先将基于 Atome 的 “先买后付” 服务展开，其目标是在未来几个月内在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南推出相关服务内容。

另一方面，针对在东南亚地区不断火热的 “先来后付” 浪潮，上月期间，马来西亚和新加坡央行均表示正在重视这一新型消费模式。