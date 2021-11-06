（2021 年 11 月 6 日，上海）今天，西井科技在上海世贸展览馆成功举办 “2021 西井科技战略新品发布会”，宣布全球首款跨场景无人驾驶重载移动平台 Qomolo ONE 正式发布。

动力平台化、功能模块化的 Qomolo ONE，重新定义了无人驾驶交通工具。

3 年前，横空出世的无人驾驶新物种 Q-Truck，重新定义了全时无人驾驶重卡。今天，Qomolo ONE 用无人驾驶重新定义商用车，实现一个平台通用多种用途，彻底打破应用场景限制，开启全球无人驾驶商用车的全新篇章。

引领一个个“第一” 包罗万象积极打造开放生态

自 2016 年建立无人驾驶团队以来，西井科技创造了一个个行业第一：联合珠海港发布全球首辆港区作业无人集卡、助力振华重工的全球首辆自主驾驶无人跨运车、自主研发全球首款真正意义的全时无人驾驶电动重卡 Q-Truck……

从炎热的东南亚到酷寒的北欧，Q-Truck 重新定义全时无人驾驶商用车，在实际运营中助力泰国用户成为全球首个无人驾驶与人工驾驶混合作业的码头，持续运营的平均效率达到了超越人工效率的 28 MOVE/小时，且已完全交付用户自己运营，这在全球实属首次。

在阿联酋阿布扎比，Q-Truck 全球首创 “无人驾驶商业化代运营” 模式，用 AI 产品服务化 (AIaaS)，助力港口数智化转型实现轻启动。

创新脚步不止，西井始终在思考下一个“第一” 会在哪里？今天，西井科技在沪正式发布新品 Qomolo ONE，用无人驾驶重新定义商业车。

在现场观众的见证下，起先以无人物流货车形态登场的 Qomolo ONE，仅用 6 分钟，便组合成一辆总长 14 米的无人驾驶大巴。

Qomolo ONE 延续 Q-Truck 完全 “去除驾驶室” 的理念，贯彻模块化设计，带来具有可互换性和可拓展性的底盘平台，实现了用户场景自定义，一个无人驾驶平台提供多种用途，以创新彻底突破场景限制。

西井科技无人驾驶合伙人孙作雷博士介绍，产品在设计之初，就瞄准了载货及载人双重需求，通过整车上载车厢快速滑板式换装，带来更灵活的适配方案，实现模块化可升级。

西井科技同时打造合作开放的创新生态，合作方可以基于 Qomolo One 并结合用户需求，自定义上装设计与生产，未来可以应用于特种消防、矿石运输、移动办公室等多种特殊需求下的无人化作业场景。

Qomolo One 可谓是一辆包罗万象的无人驾驶平台车，从实际需求出发，灵活服务多元场景，为高速变革的数智社会创造更多价值。

无人驾驶技术 硬核科技 Qomolo ONE

作为整场发布会的主角， Qomolo ONE 外观延续乐高式整车设计理念，车身采用航天级轻量化铝合金，电光式贯穿车灯彰显出科技含量，无际感知 LED 交互屏可实时显示车辆决策和状态信息。

经过 5 年多针对特定场景的实际工况积累，西井科技无人驾驶商用系统已拥有一整套成熟的全栈解决方案，模块化的硬核无人驾驶技术，可迅速迭代在新品之上，从而造就 Qomolo ONE 与生俱来的智能与可靠性。

Qomolo ONE 采用了新一代融合感知架构，搭载了自研的超远视距高精度工业级双目摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多种组合传感器，帮助车辆像 “人” 一样 360 度全方位感知周围工况。在确保稳定实现功能的同时，Qomolo ONE 内嵌一体化传感器工艺，采用一体化接插设计，车规级标准，一致性的安全生产工艺，从基础工艺和流程上确保安全。

依托自研深度学习引擎和边缘计算平台，超高速智能路径规划运算和超视距路况 V2X 智能协同系统，赋予了 Qomolo ONE 极为精准的无人驾驶工作能力，让实际作业流程变得更灵活。加上厘米级精度融合定位，实现在业务场景下，精准停靠一次完成，实现无人化的自动充电、自动装卸等工作支持。

在性能上，Qomolo ONE 防水、防尘、防震动，和 Q-Truck 一样无惧严寒和酷暑。动力上设定 150KW 的额定功率，250KW 的峰值功率，可实现 70 吨的最大牵引力；此外，还可提供单轴、双轴转向，轻松应对如半坡启动、半坡跟车等复杂工况。

值得注意的是，Qomolo ONE 的最高时速可达 85KM/H，可覆盖大部分场景下的行驶速度，这也是西井科技团队首次突破原有的低速场景。

下一个“第一” 打造双碳生态 开启无人驾驶商用换电业务

在能源方面，作为首款运用固态电池的商用车动力平台，Qomolo One 在相同电量的配置情况下，实现比同类型车辆多 20% 以上的续航里程，充电提速 30%，整车重量减轻 8%。

相比传统柴油商业车，Qomolo ONE 平台车采用铝合金骨架和纯电动移动平台，全生命周期减排 50%。主副电池系统可在 1 小时内完成 100% 快充，副电池可通过简易换电流程，6 分钟完成换电，并实现 200KM 以上的续航里程。

2021 年来，西井科技积极响应国家 “碳达峰碳中和” 的发展目标，在产业链上下游进行更多的生态探索：与协鑫能科、趣链科技探索智能驾驶与区块链、新能源的商业化链接；与清陶发展联合探索固态电池在无人驾驶商用车的首次商业化落地。

发布会上，西井科技也正式宣布，全球范围内将在四个国家同步开启特定场景无人驾驶换电业务。今后，Qomolo 家族将全线采用新能源电池，实现可充、可换、能源可升级。

此前，换电模式主要集中于乘用车领域，在商业车领域的探索相对较少。Qomolo 无人驾驶产品快速充电换电，将有效解决行业用户购置车辆成本、充电时长、电池衰减、电池升级、车辆保值率等多个问题，从而最大化电池价值，减少车辆维保费用，提升无人驾驶商用车的运营效率，推动商用车产业绿色低碳化发展。

人与智能关系的最优解 全流程、全要素数字化升级

西井科技作为中国土生土长的 AI 品牌，已携手全球 80 余家客户以港口为支点，深入物流资源分配与运力网络，为产业的数智化转型注入西井力量。

西井科技创始人兼 CEO 谭黎敏表示：“我们始终以 ‘人’ 为出发点，一直在不断拓展、优化、寻找 ‘人’ 与 ‘智能’ 关系的最优解，思考 AI 技术如何让 ‘人’ 的工作与生活变得更加便捷、更加智能。在技术创新的过程中，不断先人一步挖掘行业痛点，成就突破性产品，真正让科技为人服务、让 AI 为人类创造更美好的生活。”

围绕着“人” 与科技的关系，西井正在不断拓展自己的商业版图：用算法及算力构建能够支撑所有业务的 AI 底座与数字化生态环节，在基础层与环境层 “协助人”；以无人驾驶技术为运力，串联起各个生产与生活要素并覆盖运营与运转，实现执行层与运力层 “接替人”；

同时用互联网平台和区块链业务构建数字化生产及生活要素互联平台 LOOPO，在网络层与平台层 “联接人”。

其中，LOOPO 路舶平台也是首次和大家见面，业务聚焦于人工智能算法与行业模型分析，打造匹配集装箱物流行业的标准化在线物流 SaaS 平台，从而优化集装箱的资源分配与运力网络。在疫情下全球供应链发生巨变的今天，西井科技正联手港口客户和物流企业，将货主、船东、逐步汇聚到这一平台上，打通供应链全流程，实现运力平台的标准化、规模化、智能化，最终提升物流效率。

从重新定义全时无人驾驶商用车的 Q-Truck，首创 “无人驾驶商业化代运营” 模式，再到重新定义 “货客两用” 的无人驾驶重载移动平台 Qomolo ONE，西井科技不断探索更多无人驾驶商业化场景应用，以 AI 底座为支撑发展无人驾驶技术，用快速落地的无人驾驶能力为用户创造最大价值。

未来，西井科技将继续以技术和市场为双轨导向，用科技赋能生产要素和生活要素的流转与运营，助力产业数智化、绿色化转型；同时用科技解放更多人力，让硬核科技的力量服务于人。