根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告《智能家庭摄像头市场分析与预测-2021 年 10 月》，即使市场即将迎来巨大的变化，一些智能家庭监控摄像头品牌巨头——Arlo、Blink、Nest、Ring 和 Wyze 仍然控制着监控摄像头市场。对于大多数品牌来说，除了摄像头售价以外的其他差异化因素开始消失，只针对设备的商业模式将变得不可持续——而这一点变得越来越明显。

硬件优先的商业模式曾在智能家居设备领域推动了 Wyze、小米、Reolink 和 Eufy 等品牌以及众多中国企业的巨大增长，但在过去五年里，这种模式正显示出放缓的迹象。像亚马逊（Blink 和 Ring）、Arlo 和谷歌（Nest）这样已经在软件领域走得很好的公司，将进一步巩固自己在市场顶端的地位，并在赢得新客户和保护市场存量方面取得领先地位。那些无法或不愿增强软件功能的品牌的摄像头将被视为没有灵魂的商品，最好的情况是这些品牌销量减少，最坏的情况是他们将会被完全挤出摄像头市场。

Strategy Analytics 智能家居战略首席行业分析师 Jack Narcotta 指出：“在几年内或更短的时间，领先的消费级家庭监控摄像头品牌将看起来更像是软件开发商，而不是设备公司。完全建立在设备上的智能家居商业模式是不可持续的，因为摄像头和许多其他智能家居设备最终会成为没有灵魂的商品。通过监控摄像头，消费者可以评估一家公司提供的产品是否符合消费者对’ 便利性’ 的定义，以及摄像头能否轻松融入他们的日常生活。消费者更有可能考虑如何以及为什么他们可能使用一个摄像头和哪些特性；领先品牌，如 Arlo、Blink、Nest 和 Ring 已经研发出如 AI 视频/图像分析、包裹检测和可训练的面部识别等功能，消费者认为很有价值。”

Strategy Analytics 智能家居战略总监 Bill Ablondi 补充道：“Strategy Analytics 对消费者智能家庭监控摄像机市场的研究表明，诸如 1080p 或更高视频分辨率、高级夜视功能以及与数字助理生态系统的集成等功能对消费者仍然很重要，虽然程度比过去小得多。智能家用摄像头领域的竞争对手都知道，这个市场的领导者将更注重更先进的软件和服务，而不仅仅是支持云存储或远程查看。摄像头公司面临的挑战将是如何从销售摄像头硬件成功过渡到销售安全、监控和安全功能。”