新加坡风投机构 Antler 于近日表示，正计划在未来 4 年内于印尼投资至少 100 家公司。Antler 在一份声明中指出，希望通过这项计划助力创业人士在此更好驻足的同时，也能让其更加充分地利用并发挥印尼生态系统中的独特机遇。

目前，该计划已在印尼启动，其总部已设立在雅加达，首批投资项目预计将于明年初进行。

Antler Indonesia 合伙人 Subir Lohani 表示，Antler 的目标是寻找具有经验和驱动力的对象，该机构将通过旗下为期六个月的项目来发掘验证其团队实力以及商业模式的可行性。Subir Lohani 称，Antler 将从人才、资本、培训、咨询、投资者资源等方面为其提供帮助，帮助他们降低创业门槛。

Antler 成立于新加坡，在全球 17 个地区开展业务，主要面向早期阶段初创公司投资，投资企业超 350 家。据介绍，Antler 已在深科技、B2B、B2C 等多个领域进行了投资动作，涉及机器人、人工智能、教育科技、市场、医疗健康、金融科技以及地产科技等行业。

值得一提的是，本周早些时候，印尼当地风投机构 Alpha JWC Ventures宣布已完成一只 4.33 亿规模的早期阶段基金的认购。该机构在当时指出，这一基金正着眼于印尼和东南亚地区蓬勃发展的技术生态，将会加倍提升对其中早期和增长期企业的投资力度，帮助当地政府早日实现在未来几年内孕育出 25 家印尼独角兽的目标。

截至去年，印尼互联网用户数量已达 1.96 亿人，占据其 2.7 亿总人口的 70% 以上。基于这些庞大基数，印尼正于当下不断加速的东南亚数字化进程中展示出该地区的巨大市场潜力。根据本栏目于近期发布的内容，今年期间，印尼数字经济规模有望达到 700 亿美元，以近 40% 的份额在东南亚地区总数字经济规模中成为贡献最大的参与者。