印尼风投机构 Alpha JWC Ventures 于今日表示，已完成旗下第三只基金（FUND III）的认购。据了解，这只超额认购的基金融资规模达到 4.33 亿美元，是东南亚地区规模最大的面向早期阶段（early-stage）公司的风投基金。

Alpha JWC 在一份声明中指出，除了当地投资者的支持，这只基金也获得了来自全球范围内的 LP 和投资人士的战略投资，包括 IFC（隶属世界银行）以及 Morgan Stanley AIP。

据悉，Alpha JWC 旗下三只基金所管理的总资产规模约为 6.3 亿美元。Alpha JWC 指出，Fund III 正着眼于印尼和东南亚地区蓬勃发展的技术生态，将会加倍提升对其中早期和增长期企业的投资力度。该机构称，将会通过 Fund III 在东南亚探寻更大的投资机遇。

值得一提的是，Alpha JWC 透露，尽管其关注重点是在于对印尼初创企业和创始人方面的支持，但在过去五年内，该机构也一直在加大在新加坡、马来西亚、越南、泰国以及菲律宾地区的投资。

根据声明，Alpha JWC 称将会把对多阶段融资（multi-stage funding）企业的投资额度提升至最高 6000 万美元，其目标数量将为 25 到 30 家早期企业。与此同时，Alpha JWC 也将继续在技术及由技术驱动的行业中寻找机遇，并通过对金融科技解决方案以及诸如 D2C、SaaS、B2B 等新兴领域的创新探索来帮助自身实现成功。

尽管疫情尚未过去，Alpha JWC 的投资组合公司仍在今年筹集了超过 10 亿美元的资金。此外，该机构在今年也迎来了三家独角兽企业，它们分别是印尼先买后付平台 Kredivo、二手车市场 Carro 以及线上股票投资交易平台Ajaib（该公司表示自身也为东南亚最年轻的独角兽公司，仅花费 2 年半就达成这一目标）。Alpha JWC 同时强调称，在上述 3 家独角兽中，该机构均为首家以投资机构身份加入其融资的投资者。

Alpha JWC 现阶段的投资组合公司中还包含有 11 家 “soonicorns”（待独角兽企业），包括印尼咖啡外卖连锁品牌 Kopi Kenangan、健康消费品生产商 Lemonilo、当地最大的 B2B 电商平台GudangAda以及东南亚最大的 P2P 平台 Funding Societies 等。基于这些表现，Alpha JWC Ventures 合伙人 Eko Kurniadi 表示，非常期待 Alpha JWC 将为当地政府在未来几年内孕育出 25 家印尼独角兽的目标作出重大贡献。

目前，FUND III 已经为印尼、新加坡、越南地区中的七家企业提供了支持。这些企业涉及金融科技、B2B SaaS 以及 SME 解决方案。

据了解，Alpha JWC 在 2016 年推出了其首只 5000 万美元规模的基金。该基金被部署到了 23 家早期东南亚公司中，其中大部分是印尼企业，并且有超过 90% 的投资组合公司获得了后续资金。该机构的第二只基金于 2019 年达成 1.43 亿美元的超额认购，并已投资于 30 家公司。

根据该机构提供的数据，其首只基金的 TVPI 达 3.72 倍，IRR 达 37%。第二只基金的 TVPI 和 IRR 则分别为 3.45 倍和 87%。