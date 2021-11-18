动点出海获悉，谷歌于近日表示已同印度印度小型产业发展银行（SIDBI）达成合作伙伴关系，二者将启动一项 1500 万美元规模的金融援助计划，以向当地中小微企业提供小额信贷服务。

据悉，这些贷款将由 SIDBI 发放，并将提供 “有竞争力的利率”。谷歌（印度）客户解决方案总监 Shalini Puchalapalli 表示，贷款金额将从 250 万印度卢比（约合 3.3 万美元）到 1 亿卢比（约合 13.5 万美元）不等。符合条件的公司可以以此贷款为自身购买新设备和机器，扩大其生产基础设施，满足他们的营运资金需求。

此外，Puchalapalli 也补充道，该计划也将优先考虑以女性为创始人的企业以及与抗击疫情相关的设备生产企业。

值得一提的是，今年 8 月份时，Facebook也宣布于印度推出了一项面向当地中小微企业的贷款计划，从而帮助其小型企业获得贷款服务。据了解，Facebook 已与 Indifi 达成贷款合作伙伴关系，将以每年 17%-20% 的预定利率发放小额贷款，贷款金额范围在 50 万印度卢比（约合 6700 美元）到 500 万印度卢比左右（约合 6.7 万美元）。

另一方面，去年 7 月份时，谷歌曾在当时表示“将在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元”。谷歌称，将通过股权投资、合作伙伴关系以及在运营、基础设施和生态系统方面的投资组合来实现这一目标，而这反映了 “谷歌对印度及其数字经济未来发展的信心。”

随后，如本栏目指出，除了于去年对印度初创公司 Glance 和 DailyHunt 的投资以及对当地短视频社交电商初创公司 Simsim 的收购，今年，谷歌也分别参与了对当地数字银行（NEObank）Open以及社交电商独角兽Meesho的融资。

此外，在今年早些时候，亚马逊也表示将为助力印度中小企业在电商数字化转型方面进行“10亿美元增投”。加上这个数字后，亚马逊在印度的承诺投资总额已达到 55 亿美元。而贝佐斯更是在于印度德里的一项活动中称 21 世纪 “将成为印度世纪”。