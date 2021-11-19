11 月 18 日 ，全球领先的高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法供应商 Semtech Corporation 近日宣布推出针对消费类智能设备市场的 PerSe™系列传感器。PerSe 产品组合由 PerSe Connect、PerSe Connect Pro 以及 PerSe Control 三个核心产品系列组成，通过智能和自动感应人体的存在，为智能手机、笔记本电脑和可穿戴设备带来突破性的用户体验。

PerSe 传感器能够智能地感知移动设备和其他消费电子产品附近用户的存在，并在用户靠近时启动先进的射频（RF）控制。PerSe 传感器拥有独特的智能人体感应功能、超低功耗和超小占用空间，可成为手势控制和自动化等各种可穿戴应用的理想传感解决方案。

5G 智能手机的需求持续快速增长。根据 IDC 预测，到 2022 年底，5G 手机将占全球所有手机出货量的一半以上。通过利用 Semtech 的 PerSe 技术，领先的消费电子制造商现在就可以在 5G/ Wi-Fi6 中提供高质量的连接功能，使智能手机和笔记本电脑的射频性能得到提高，同时有助于确保设备符合全球比吸收率（SAR）法规，保证产品的连接性能和用户安全。PerSe 提供一流的传感性能和强大的抗噪能力，可帮助 OEM 和 ODM 厂商在较小的传感器空间内设计出具备可探测更长距离的设备。

Semtech 无线和传感产品事业部消费传感产品高级总监黄宇铿表示：“十多年来，Semtech 传感器技术一直处于市场领先地位。我们与业界顶尖的消费电子制造商密切合作、开发和部署我们的传感器，提供极致的连接性能、自动化的用户体验，同时符合 SAR 法规的要求。PerSe 传感器的面世进一步彰显了我们在消费类智能设备市场的投入和领导地位。依托产品优秀的硬件性能、监管合规性、用户安全性和商业影响力，PerSe 传感器将为消费者带来无与伦比的用户体验。”

Semtech 的 PerSe 产品组合包括：

PerSe Connect：增强了全球众多智能手机和笔记本电脑的连接性能（5G Sub-6、4G 和 Wi-Fi）。该系列传感器有助于优化射频功率以实现最佳的连接性能，在提供快速无线体验的同时保持 SAR 合规性。

PerSe Connect Pro：首款能为智能手机、笔记本电脑和平板电脑中的高频段 5G 毫米波设备提供超高传感性能的传感器产品。此系列传感器能够实现更高的传感距离，从而安全管理增加的射频暴露。

PerSe Control：在可穿戴设备中实现更智能的控制，以改善用户体验。此系列传感器实现了人体检测、自动开关和启动/ 停止响应。它还提供最先进的手势控制和响应，包括智能助理、降噪激活和媒体播放器控制。

SAR Insight 边缘智能传感技术研究总监 Joe Hoffman 表示：“智能设备需要智能传感器才能在竞争中脱颖而出。然而，移动设备、便携式和可穿戴设备使得在性能、电池寿命和人体射频吸收的设计平衡方面复杂化。Semtech 旗下 PerSe 系列智能传感器，能区分人体和无生命的物体，包括手持位置。这种领先的传感功能对于移动设备、可穿戴设备和 5G 毫米波设备来说至关重要，以提供卓越的用户体验。”