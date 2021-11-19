11 月 19 日，为庆祝蔡司成立 175 周年活动，以 “挑战想象力的极限” 为主题的庆典在中国上海拉开帷幕。庆典活动以圆桌论坛和纪念展的形式，回顾了蔡司 175 年以来伴随人类社会发展进程的高光时刻，更全方位展示了蔡司不断挑战创新极限、助力各行业蓬勃发展的应用成果；同时，活动也展望了光学与光电技术未来的应用潜力与场景，并传递了以想象力探索美好生活的愿景。

此前，蔡司集团已在全球开展了一系列庆祝活动，旨在借此契机，激发更多人、尤其是年轻一代对科学事业的兴趣，并鼓励开放性的科学研究。其中，“ZEISS Beyond Talks” 系列访谈邀请全球各领域的科学家和行业杰出代表各抒己见，分享工作中的经历，并畅想未来。

蔡司大中华区总裁福斯特（Maximilian Foerst）表示：“自成立之日起，追求卓越、不懈挑战的创新精神是公司发展的命脉。175 年以来，是所有员工与合作伙伴的共同支持成就了蔡司在全球的影响力，并让我们得以不断拓展边界；与此同时，我们长期与科学界展开合作，加大科研投入，以此推动行业进步，造福社会。而在中国亦是如此。作为蔡司全球第一大市场，中国不仅是创新、生产以及多个全球战略项目的枢纽，更是以本土创新惠及全球的标杆。未来，我们将携手本土合作伙伴，继续与中国共同发展。”

突破边界，畅想无限未来

圆桌论坛以 “洞见蔡司未来视界” 为主题，由著名脱口秀演员黄西主持，邀请到了北京航空航天大学高级工程师、全国技能大赛总裁判长宋放之，厦门大学附属厦门眼科中心医院总院长、北京大学人民医院眼科教授黎晓新，中国影视摄影师学会会长、北京电影学院教授、北京市政协委员穆德远，以及中科院生物物理所、生物大分子国家重点实验室研究组长李栋等各界大咖共同参与。

论坛聚焦智能制造、生物技术、健康医疗、影像创作等领域，并针对创新素质、技术趋势及应用场景等话题进行探讨。专家们还讨论了以共性技术——即在多个行业或领域广泛应用的技术——突破学科边界的可能性，这也体现了未来跨界共创的合作趋势。

光罗万象，创新触手可及

未来畅想的实现离不开长久的深厚积淀。为期两天、以 “光的 175 次方——纪念蔡司 175 周年探索之旅” 为名的纪念展将于 11 月 20 日至 21 日在上海艺仓美术馆举办。该展览将多视角重现蔡司近两个世纪的经典成就，及其对人类社会和科技发展所做出的贡献。

无论是浩瀚星河还是纳米世界，其中都有蔡司的身影。展览以人类首次登月的 “高光时刻” 为序章，以此纪念蔡司镜头下人类探索外太空的历史瞬间。同期展出的还有用于新能源汽车部件质量控制的精准测量技术、全生命周期眼健康解决方案，显微镜助力 36 位诺贝尔奖得主的故事、以及比人的头发细 5000 倍的芯片结构。这些均体现了蔡司前沿的产品和解决方案，在各领域中发挥着关键作用。

作为光学和光电领域的领先者，蔡司洞悉趋势，着眼未来。在积极拓展跨界合作的同时，蔡司将以全新的数字化技术赋能创新，致力于打造以用户为中心、数据互联的解决方案和综合生态圈，并以创新的光学技术继续助力半导体、生命科学、健康医疗、智能制造、新能源汽车等众多领域的发展。