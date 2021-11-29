根据研究机构 Omdia 的《2021 Interface Battleground Report》，由新冠疫情推动的消费技术销售的转变影响了视听（AV）接口对基础设备市场的渗透，USB-C AV 接口将有健康的增长，而 HDMI 则面临较慢的增长前景。

同时，在 Omdia《2021 USB Type-C Report》中，Omdia 发现，在 2020 年，几乎 80% 的笔记本电脑和几乎一半的智能手机都具备 USB-C 接口，且这两种设备的采用率预计将继续增长。这些核心设备的采用拉动了卫星设备的采用，并为便携式桌上型显示器和通用坞站等新用途打开了大门。

接口之争不断

最新的《Interface Battleground Report》指出，USB-C AV 接口（DP alt-mode 和 Thunderbolt）在快速增长的计算领域的渗透率有所提高，品牌和设备类型的转变都有利于 USB-C AV 的渗透，而在便携式设备领域，USB-C AV 是唯一的有线选择。

HDMI 的增长前景更加有限，这在很大程度上是由于它在消费电子领域的巨大成功，在那里它已没有太多新的增长空间。

Omdia 2021 年版的《Interface Battleground Report》预测了 2019 年至 2025 年四个垂直细分市场和 21 个设备类别中 AV 生态系统（HDMI、DisplayPort、DisplayPort alt-mode over USB-C 和 Thunderbolt）和视频协议（HDMI 和 DisplayPort）的年采用率。该报告长达 68 页，包括 43 张图和表。

《Interface Battleground Report – 2021》中涵盖的关键问题包括：

目前和未来在计算、便携式设备、消费电子和交通领域对 AV 接口的采用情况如何？

哪些产品将采用 AV 接口或停止使用？哪些地方的市场会从一种接口转向另一种接口，为什么？

哪些趋势推动了特定 AV 接口的采用？哪些因素限制了增长？

报告内容及图表清单：

USB Type-C 关注新市场

在 Omdia 的《2021 USB Type-C Report》中强调，笔记本电脑和智能手机是最有可能提供全功能 USB-C 的核心设备，电源、数据和视听信号都可以通过单线获得。

USB-C 的另外两项重大发展有望打开新的市场：

Power Delivery 规范现在允许通过 USB-C 传输高达 240 瓦的功率，这意味着即使是游戏 PC 也可以依靠 USB-C 供电。

尽管推广不平衡，但 USB-C 继续渗透到预算产品中，这表明 USB-C 的成本已经下降。随着规模的扩大，成本可能会进一步降低。

Omdia 2021 年版的《USB Type-C Report》考察了 2019 年至 2025 年计算、便携式设备、消费电子、运输和电气领域的 29 种产品对 USB-C 的年度采用率。报告还包括产品层面的分析和对电源传输、DP 替代模式和 Thunderbolt 采用情况的预测。该报告长达 70 页，包括 40 张图和表。

《USB Type-C Report – 2021》中涵盖的关键问题包括：

USB-C 在计算、便携设备、消费电子、运输和电气领域的当前和未来采用情况如何？

哪些产品将采用 USB-C 或停止使用？

哪些趋势推动了 USB-C 的采用？哪些因素限制了增长？

USB-C 协议，如 Power Delivery、DP alt-mode 和 Thunderbolt 是如何渗透到市场中的？

报告内容及图表清单：