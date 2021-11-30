近日，《Analytics Insight》杂志发布 “2022 年更受瞩目的十大机器人公司” 榜单。优必选科技与英伟达、罗克韦尔自动化、波士顿动力、iRobot 等全球知名公司共同入选，是唯一上榜的中国企业。

《Analytics Insight》是全球第一家专注于人工智能、大数据及分析领域的行业媒体，也是目前世界人工智能领域最权威、影响力最高的行业媒体平台之一。新冠疫情催化下，机器人行业迎来蓬勃发展的窗口期。《Analytics Insight》认为，凭借着全球领先的技术，这些卓越的机器人公司令商业活动和日常生活都变得更自动化和高效便捷。具体来看，机器人及人工智能技术正广泛影响着各行各业，康养、制造、汽车、教育以及安防等行业都迎来变革。

2021 年，机器人行业在全球强劲增长，中国市场彰显出强大活力和增长势头。据中国电子学会《中国机器人产业发展报告》显示，2021 年全球机器人市场规模预计将达 335.8 亿美元，其中服务机器人达 125.2 亿美元。全球服务机器人商业化刚刚开始，中国拥有最大的市场。2021 年我国机器人市场规模预计将达 839 亿元人民币，其中服务机器人 302.6 亿元人民币，增速高于全球服务机器人市场水平。

作为立足中国，服务全球的机器人企业，优必选科技得到《Analytics Insight》杂志的关注和认可。在该榜单中，《Analytics Insight》杂志提到，“优必选科技是一家全球知名的专注于智能人形机器人的中国公司。该公司的创新和创意成果服务于社会大众，不仅加速 STEM 教育在儿童中的普及，也为家庭带来了快乐。该公司的足迹遍布全球，通过强大的研发、设计、拓展及营销能力，该公司丰富的解决方案为全球客户及消费者带来世界一流的机器人服务。”

人形机器人的研发是机器人产业中最难的。优必选科技自主研发了高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM 与导航、人机交互和手眼协调、机器人操作系统应用框架 ROSA 等核心技术，在全球布局专利 2600+件，其中发明专利占比超过 70%。

优必选科技在机器人的更新换代、功能完善上始终保持着创新和先发优势。公司从 2016 年开始研发大型仿人服务机器人 Walker，在 5 年里实现 4 次重大迭代。2021 年 10 月，全新一代大型仿人服务机器人 Walker X 和以中国国宝熊猫为原型定制的熊猫机器人优悠亮相迪拜世博会中国馆，向世界展示中国前沿原创科技。在世博会开幕首月，两款机器人工作时长超过 370 小时，提供超 350 场次的接待导览服务，创造人类历史上首个大型仿人服务机器人商业化落地应用的历史。

优必选熊猫机器人优悠在迪拜世博会中国馆教各国游客打太极

研发 Walker 布局的前沿技术也支撑优必选其它机器人的落地应用。公司现有的智能教育机器人悟空、Yanshee、Alpha Ebot、AMR 智能物流机器人、紫外线消毒机器人 ADIBOT 净巡士以及康养机器人等商业化产品都用到了 Walker 的相关研发成果。

人工智能和机器人作为新兴事物，是一片无人区，进入这个领域需要企业自己去拓荒。基于核心技术，优必选科技以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，通过 “硬件+软件+服务+内容” 的全栈式解决方案，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求。经过几十个行业的探索，公司目前重点深耕人工智能教育、智慧物流、智慧康养等行业，是服务机器人领域全球前列、中国第一的具备全栈式机器人技术的解决方案和产品提供商。

优必选人工智能教育解决方案在海外落地

目前，世界各国已经将人工智能上升为国家战略，AI 变革，人才先行。优必选科技通过 “硬件+软件+内容+服务” 完整的教育生态，助力全球 6 大洲超过 40 多个国家开展人工智能教育，这包括韩国、新加坡、泰国、马来西亚、越南等一带一路国家。在中国，优必选科技已为超过 3,000 所学校提供人工智能及机器人教育。

优必选防疫机器人在韩国学校上岗

值得一提的是，新冠疫情以来，优必选科技的多款防疫机器人上岗中国、美国、日本、韩国、瑞士、荷兰、卢旺达等全球 15 个国家和地区的 9 大高危场景，助力全球疫情防控和生产生活秩序恢复。