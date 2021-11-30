随着第二届 ORIGIN 创新奖的“年度创始人”奖项得奖名单的公布，本周，我们再次荣幸宣布，本次的 “最佳生态建设机构” 大奖名单也已正式揭晓。

与 “年度创始人” 奖项相同，“最佳生态建设机构” 也是作为为发掘对所属领域的增长发展以及生态构建起到直接积极影响的机构或个人所设立的 “践行者&颠覆者奖” 的下属奖项类目。然而，与关注优秀个人代表不同的是，“最佳生态建设机构” 奖项旨在表彰那些对其生态起到推动作用的孵化器、加速器、联合办公空间、利益群体等机构。于此，我们希望通过这一奖项的设立让亚太地区的卓越生态构建机构们得到应有的关注和赞扬。

再次感谢来自 AppWorks、BeeNext、Cocoon Capital、数码港（Cyberport）、Golden Gate Ventures、Gobi Partners、Innoven Capital、凯洛斯资本（Kairous Capital）、MDI、启明创投、乐天资本（Rakuten Capital）、Sistema Asia、True Digital Park 以及 ZWC 等机构的专业人士组成的 ORIGIN 创新奖顾问委员会对本次大奖评选的的付出和努力。

以下是本次第二届 ORIGIN 创新奖 “最佳生态建设机构” 奖项得主，让我们为 Makan For Hope、True Digital Park、WORQ 三家机构致以热烈掌声。

Makan For Hope

Makan For Hope 是一个由东南亚创始人社区 Asia Startup Network 发起的非营利性倡议，该倡议由 Elise Tan 和 Andrew Tan 在 2021 年提出。基于该倡议计划，其成员得以在其中为自身的融资和创业历程提供互相支持和激励。

Asia Startup Network 则旨在希望帮助那些有影响力的早期亚洲科技初创公司，使其加速成长并能向海外进军，继而扩大其在世界上的积极影响。目前，Asia Startup Network 正在通过两个非营利计划实现这一目标，它们分别是 Makan for Hope 和 Mentor for Hope。

True Digital Park

True Digital Park 是东南亚最大的科技和创业中心，面积超过 20 万平方米。该园区是泰国初创企业和创新生态系统发展的重要推动力。在这里，初创企业、企业家、科技公司、投资者、加速器、孵化器、学术界和政府机构能够在互相联系的同一片生态系统屋檐下和谐共存。

True Digital Park 分为三个主要区域：工作空间、生活空间以及生活方式空间，能够满足所有的数字生活需求。在 “一个屋檐下，一切皆可能” 的理念下，True Digital Park 将工作和日常生活空间充分结合在了一个综合性质的社区内。

WORQ

WORQ 是一个位于马来西亚吉隆坡的生产力社区和大型联合办公空间，致力于打造出一个连接传统行业和数字行业的生态系统。其系统包含早期阶段的初创公司和已获得投资的中小型企业，并希望于此覆盖其所有的工作场所需求和促进更深层次的联系的产生。作为一个超本地化的商业社区，自由职业者、企业家和中小企业在 WORQ 能够汇聚一堂，融洽合作。

WORQ 的投资者包括马来西亚财政部下属风投机构 Cradle Fund、Jungle Ventures 创始合伙人联合创办的投资控股公司 SMG、国际知名风投机构 500 Global 旗下聚焦东南亚地区的基金机构 500 Durians（现已更名为 500 SEA）等知名机构。