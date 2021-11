经过近半年的层层选拔,本周,我们很荣幸地宣布,由动点国际(TechNode Global)举办的第二届 ORIGIN 创新奖中的 “年度创始人” 奖项得奖名单现已公布。

作为为发掘对所属领域的增长发展以及生态构建起到直接积极影响的机构或个人所设立的 “践行者&颠覆者奖” 中针对那些以领导者品质为公司做出贡献并树立典范的的个人进行表彰的奖项,在今年的 “年度创始人” 大奖中,我们共收到了来自 19 个国家和地区近 300 名选手的报名。从初露头角的初创公司再到已经在市场中展现了一番身手的成熟企业,我们再度领略到了这些亚太地区优秀企业家们的热情和活力。

当然,本次奖项的成功选拔也离不开我们的合作伙伴。在由来自 AppWorks、BeeNext、Cocoon Capital、数码港(Cyberport)、Golden Gate Ventures、Gobi Partners、Innoven Capital、凯洛斯资本(Kairous Capital)、MDI、启明创投、乐天资本(Rakuten Capital)、Sistema Asia、True Digital Park 以及 ZWC 等机构的专业人士组成的 ORIGIN 创新奖顾问委员会历经两周的激烈评选下,这些成就创新的力量们才最终得以脱颖而出。

再一次,向 ORIGIN 创新奖的所有参与者和关注者们表示感谢!接下来,在成就卓越的道路上,我们也将继续一起见证一起同行!

让我们对本届的年度创始人们致以热烈欢迎,他/她们分别是:

Alodia Gosiengfiao ,Tier 1 Entertainment 联合创始人;

,Tier 1 Entertainment 联合创始人; Kamarul Muhamed ,Aerodyne Group 创始人兼集团首席执行官;

,Aerodyne Group 创始人兼集团首席执行官; Jamie Tan,Flying Cape 创始人。

Alodia Gosiengfiao, Tier 1 Entertainment 联合创始人

Tier One 是一家集游戏平台和电竞人才培养机构一身的游戏内容创作商,其联合创始人 Alodia Gosiengfiao 是一位多才多艺的网红和电竞游戏品牌大使。此外,她还在模特和演唱方面极具成就,并同时也推出了自己的美妆品牌。

值得一提的是,Alodia Gosiengfiao 也在今年入选了动点国际的 “东南亚新兴女性 50 强”(Top 50 Rising Women in Southeast Asia)名录。

Kamarul Muhamed,Aerodyne Group 创始人兼集团首席执行官

Kamarul Muhamed 是 Aerodyne Group 的创始人及集团首席执行官,Aerodyne Group 是一家位于马来西亚的无人机解决方案供应商,曾被德国商业无人机市场调研机构 Drone Industry Insights 评选为全球此类解决方案的顶级供应商。根据 Crunchbase 的数据,Kamarul 也曾获得过 “EY Entrepreneur of The Year 2020”、“EY Technology Entrepreneur of The Year 2020 Malaysia” 以及 “SEBA Entrepreneur of The Year 2020” 等殊荣。

Jamie Tan,Flying Cape 创始人

“在公司里工作了 15 年后,我毅然决定选择让自己成为一名企业家。现在,我可以用亲身经历告诉你,从企业职员过渡到创业人士阶段需要进行认真调整,”Jamie Tan 在她的 LinkedIn 个人资料上如是写道,“但如果你是去为一个由你所坚信的念头去行动,这些艰苦岁月也就不至于会那么充满困难,而你此前在职场中学到的技能也会在今后公司的建立过程中继续发挥余热。”

Jamie Tan 是新加坡教育科技初创公司 Flying Cape Technologies 的创始人。Flying Cape 相信,真正的学习是以个性化的方式进行的,它能够去满足不同学习者的学习风格。该公司与业内知名人士和学者展开了合作,建立了一个由研究、数据及分析所驱动的全球生态系统来试图开启一条通往未来学习方式的道路。

更多 ORIGIN 创新奖的奖项正在陆续揭晓中,请让我们一起拭目以待!有关 ORIGIN 创新奖的更多信息,请访问:technode.global/origin/innovation-awards