在超 2 亿规模的庞大人口基数加持下，面对当下不断加速的移动互联网进程，巴基斯坦的创投领域正在愈发吸引外界的注意。

近日，动点出海获悉，巴基斯坦电商解决方案提供商 Brandverse 宣布完成了一笔数百万美元规模的种子轮融资。该公司表示，这笔融资将会用于帮助旗下电商服务应用 Chikoo 的进一步发展。此外，Brandverse 也指出，公司也正计划将 Chikoo 扩展到新的市场地区。

据了解，这笔融资由 JS Group 领投，部分家族办公室及天使投资人参投。

Brandverse 称，巴基斯坦是亚洲最分散的零售市场之一，其绝大多数的零售消费都是经由其中遍布境内的 200 多万家小型零售企业进行。然而，面对该国较为落后的数字化进程，诸如产品质量把控、价格不透明、交货延误等方面的问题严重影响了这些商家对于日常业务的管理能力。基于这一目标，这家于 2018 年成立的电商服务平台推出了一款名为 Chikoo 的应用程序，希望帮助零售商在 3 分钟内实现商品的上架和销售。

根据 Brandverse 介绍，Chikoo 将会被打造成一个以卖家为中心的超级应用和小型企业操作系统，以为该地区数百万中小商家提供数字支付、CRM、营销管理、库存管理、财务管理、供应采购等一系列的服务内容支持。Brandverse 表示，目前，其产品数据引擎已经收录了超过 10 万种国内零售产品，并对另外近 3 亿种国际产品提供支持，卖家只需用手机镜头扫描产品条形码就可以将其添加到任何商店。

Brandverse 的此次融资也正值巴基斯坦创投领域备受关注之际。如本栏目此前指出，仅在今年，巴基斯坦创投领域所吸引的投资规模已比 2016 到 2020 这五年间的总和还要多。而就创投领域的铁三角——电商、物流、金融科技三大行业而言，除 Brandverse 之外，我们也能看到一大批如Rider这样巴基斯坦铁三角初创公司正在越来越受到国际投资者的青睐。

针对这种情况，有人士表示，这是由于那些在近两年来已进行过投资的风投机构看到它们所支持的巴基斯坦公司开始取得预期成效、甚至对其他领域产生了更好的影响，所以它们开始了后续的投资。再加上这些初创企业也正在日益影响当地的工作及生活方式，这也给当地投资者增加了很多投资信心。于此，无论是在吸引本土投资还是海外投资方面，巴基斯坦正在迎来一轮本土资本和海外资本的双重增长热潮。