你知道吗？人类历史上每一场疫情的终结不是药物的诞生，而是疫苗的诞生。

在丽珠医药和 BEYOND Expo 共同主办的创新药及生物医疗技术论坛的现场，丽珠生物副总经理杨家明博士连线了复星医药执行总裁、全球研发中心总裁兼首席医学官回爱民博世、复旦大学生物医学研究院治疗性疫苗国家工程实验室副主任汪萱怡教授，共同探讨了新冠疫情常态下的疫苗研发趋势。

在 2020 年新冠疫情爆发之初，复星医药就率先在新冠疫苗进行了布局。回爱民博世深度参与并主导了复星医药 mRNA 新冠疫苗的联合开发、签约、签署以及落地。

本次 BEYOND 博览会上，复星医药展出了与德国百欧恩泰（BioNTech）合作共同开发的 mRNA 新冠疫苗 BNT162b2。该款疫苗是全球首款获美国 FDA 完全批准的 mRNA 新冠疫苗，并已获美国 FDA 批准紧急使用授权作为加强针用于 18 岁及以上成年人。mRNA 新冠疫苗 BNT162b2 已于 2021 年 3 月被使用于港澳地区政府的新冠疫苗接种计划，截至 2021 年 11 月 27 日，港澳台地区已经接种了超过 1350 万剂 mRNA 新冠疫苗 BNT162b2。其中，香港特别行政区和澳门特别行政区已有超过 69000 人接种第三剂 mRNA 新冠疫苗 BNT162b2。

从目前的这个研究数据来看，无论哪种技术路线的新冠疫苗，随着这个时间的推移，其抗体滴度和保护力都会有所下降，因此加强针必不可少。10 月下旬，FDA 批准了同源加强和异源加强两种接种手段。目前，对于同源加强与异源混合接种，各个疫苗厂商及学术界都有相关的数据披露。如何看待两种接种手段的比较优势？异源加强中哪些技术路线的组合会更有优势？

对此，汪萱怡教授强调，所谓 “加强针” 的说法可能并不恰当，“第三针” 只是基础免疫程序中的一针，而 “加强针” 指的是完成基础免疫之后的再次接种。

根据中检院在专注新发感染领域的国际知名期刊 EMI 上发表的论文，以及目前已有两家机构在两针灭活疫苗基础上叠加第三针其他疫苗的实验结果显示，异源加强的抗体反应优于同源加强。目前国内监管也给出了在两针灭活疫苗的基础上叠加 mRNA、腺病毒以及亚单位疫苗进行加强免疫的临床试验基准。

对于那种技术路线组合效果更好的问题汪教授表示还无法回答，“因为现在所有的疫苗只要接种之后能诱导一定程度的中和抗体，都是被认定有效的。以及疫苗对于变异株抵抗力减弱的说法，我们在目前重庆智飞所研发的疫苗数据中并未发现对 Delta 保护力的下降。对于技术路线组合的优势比较，不仅要看近期的中和抗体水平，还要从免疫的持有性进行考量，因为疫苗最终要落实在预防发病方面，单单将腺病毒载体、mRNA、亚单位疫苗的中和抗体进行比较难以得出准确结论。”

在新冠疫情出现近两年之后，抗新冠病毒的口服药物开始进入收获期。

11 月，美国药企默克宣布其小分子药物获得英国药监局批准上市，随后，美国辉瑞制药披露了其研发的新冠口服药的临床试验数据——在出现症状早期服用，该药可降低新冠患者 89% 的住院或者死亡风险。近日，首个国产 “新冠” 特效药 BRII-198 也正式获得国家药监局批准。这些消息均在一定程度上导致了市场上新冠疫苗、中和抗体、检测相关板块股票下跌。我们应如何看待预防与治疗的关系，以及新冠疫苗与抗新冠药物在后疫情时代的发展？

随着毒株的变异，人们逐渐认识到新冠疫情正在演变为一种类似于流感的情况。回爱民认为，预防与治疗都很重要，二者之间并不存在冲突，而是互补、相长的关系。“上述默克的小分子抗新冠药物其适用人群是新冠的轻中症患者，不是应用于重症。其预防轻中症患者转变为重症的预防率是 50% 左右，辉瑞的预防率相对更高一些，但也只适用于轻中症患者。”

国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏曾说，没有任何一种传染病是靠药物结束的；扁鹊三兄弟行医的故事也告诉我们 “良医治未病”，回爱民认为疫苗依然在新冠疫情的预防中占据无法动摇的主导地位，而药物治疗是补充手段。

复星医药也一直在关注新冠治疗，也有两款抗体在美国进行实验。回爱民提及我国的开拓药业旗下研发的小分子药物不仅适用于轻中症患者也适用于重症患者。复星医药也在与开拓药业进行合作，进行抗病毒小分子药物在大中华区的商业化落地。并基于自身在全球的研发能力与开拓药业进行研发方面的协作。

最近，新冠病毒的最新变种 529 也引起了民众的关注，未来新的 VOC 不断出现也成为大概率事件，在应对新的变异株方面，除了变异株疫苗、第三针加强免疫，我们是否还有更好的途径？

对此，汪萱怡教授认为 “将来除了疫苗以外，治疗也是一个非常重要的途径。” 他同时提出了应对变异株的四大注意点。

新冠病毒变异依然是在 SARS-CoV-2 的基础上产生，所谓的 “变异” 其实也是相对的；第二，病毒和人类都经过了自然界长时间的进化，二者能够在某种程度上能达成默契。在现有的几种变异株中，只有 Beta 株相对于原型株显示出了明显的免疫逃逸特征。但同时，它的传播能力并不强，传播范围也不算广，甚至弱于后来的 Gamma 株。目前，全球 90% 以上患者感染的都是 Delta 株，Delta 株变异的主要特点在于其传播能力大大增强。但现有数据也显示，只要是在近期接种的疫苗，不论是 mRNA、亚单位，还是灭活疫苗，都能对 Delta 产生很好的防护效果。

第三，变异株疫苗的开发，鉴于目前的一个数据和研究结果来看，尚未出现需要抛开原型株，进行全新的变异株疫苗开发的迫切需求。虽然已经有一些企业在研发针对于 Delta 的疫苗，但其实用性依然存疑。截至目前，全球各国的药品监管部门也并未对变异株疫苗的研发及临床应用吹哨。

第四，数据显示，从去年 11 月宣称保护率高达 90% 以上的疫苗抗体已经在不到一年的时间里出现了快速衰减。因此，第三针疫苗的防护力够不够还需要对其免疫持久性进行长期监测与观察。