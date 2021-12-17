今年 6 月，科技部等十三个部门下发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》，科技女性力量也越来越受各方关注和重视。

关注科技创新领域中的 “她力量”，福布斯中国和 BEYOND Expo 组委会于 12 月 3 日上午在中国澳门举办了以 “创新创业” 为主题的福布斯中国科技女性论坛。

福布斯中国集团董事长兼首席执行官李思卫在致辞中表示，希望此次论坛的举办能让人们摒弃刻板印象与偏见，真正看见在科技创新领域中的 “她力量”，从而引导和激励更多女性投身科技行业，实现自我价值。他强调，针对现代女性在职场上的问题与成长，福布斯中国集团在未来会推出全新企划——福布斯中国女性，希望能借此展开关于女性赋权的对话，为不同行业和领域内的现代女性提供一个交流和互动的平台。

科技的进步离不开资本的推动作用。如今医疗健康已逐渐成为资本的风口，在此环境下，投资人该如何抓住行业机遇呢？深圳市创新投资集团有限公司董事总经理叶杨晶女士分享了疫情带来的健康领域的投资机会。

据了解，叶杨晶于 2009 年加入深创投，先后担任基金经理、投资经理，曾管理过两个 20 亿元以上规模的基金，其投资领域主要分布在健康领域和大消费领域。在她牵头或参与投资的 23 个项目中，已经有 9 个项目实现 A 股上市。其中创新药领域的微芯生物和医疗器械领域的普门科技获得了国家科技进步一等奖，她所投资的前沿生物研发出了全球第一款抗艾滋病药物，她所投资的迈瑞医疗已成为医疗器械领域市值达 5000 亿的航空母舰。

数据显示，叶杨晶所在的深创投管理基金总规模达 4250 亿、投资项目 1339 个、已退出项目 373 个，截至 2021 年 11 月底，深创投旗下上市投资达 202 家。无论投资企业数量还是投资企业上市数量均位于国内创投行业第一位，是一家以创业投资为核心的综合性投资平台，其投资企业均匀分布于智能制造、信息科技、消费品与现代服务、互联网、生物科技/健康、新材料、新能源/节能环保等各个领域。

深创投的投资地区以华南为核心区，集中于华东、华北等地区，在大湾区，生物医药领域也是深创投重点布局的一个方向。

目前，大湾区内在 A 股、港股上市的生物医药公司分别有 55 家和 71 家，涵盖医疗器械、化学制药及中药等；A 股上市公司市值集中在 10-500 亿，港股上市公司市值主要在 10 亿以下；大湾区已有 24 家医疗器械上市公司，在行业占据优势地位，深圳和广州走在基因领域前列，深圳国家基因库建设有序推进，为发展测序行业提供了坚实的科研基础和技术储备；但在创新药研发领域，大湾区与环渤海、长三角的差距较大。

针对上述产业现状，深创投提出了以下几条投资策略：