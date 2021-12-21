12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕式上，淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵在开幕致辞中谈到对于未来科技行业发展趋势与机遇的思考。他着重从两个部分：科技投资与低碳投资进行了分析。

他首先回顾了淡马锡在中国投资的三个阶段。第一阶段：从 2000 年进入中国开始，淡马锡重点投资了代表中国经济晴雨表的一些基础设施，比如说银行、房地产等等。第二阶段：随着中国经济的转型，淡马锡在 2010 年的投资组合逐渐转向由消费驱动的新兴经济，其中包括互联网科技、电子商务、非银行金融等。代表性公司包括阿里巴巴、腾讯、平安等。第三阶段便是当下，中国经济从根本上发生了巨大转型，转向科技创新。淡马锡的投资也开始转向新科技、新经济、新模式，其重点专注于创新的领域，代表性公司包括药明康德等。

截至 2021 年 3 月 31 日的财年，淡马锡全球投资中，中国占到了全球投资组合的 27%，中国投资总额达到有 5,000 亿人民币，目前中国和新加坡是淡马锡投资中占比最大的区域。

随后，吴亦兵谈到了驱动社会进步的和科技发展的四大结构性趋势。第一，是数字化进程。他认为，覆盖全世界的数字化基础设施，将会是未来整个社会运作的基础；第二，数字化驱动所带来的年轻一代的消费升级和消费行为结构性变迁会催生新一代的企业；第三，健康养老会催生相关产业发展，包括健康养老、老年消费、财富管理传承等；第四，可持续的生活，中国实现 “双碳” 目标便是代表。

基于以上趋势，吴亦兵具体谈到了科技投资的当下与未来。伴随着中国经济转型，经济发展的质量和效率成为了当下发展经济的核心诉求。从供给侧而言，各级地方政府和各个部委都推出了一系列的涉及财税、投融、研发、知识产权方面的措施。同时在高科技行业，比如说芯片设计行业等，在政策的支持下不断积累人才，有望成为中国未来国际化竞争的优势之一。

在他看来，中国科技的行业发展空间非常巨大，以消费互联网行业为例，过去十几年，中国的 ToC 行业已经打造出一批一流企业，目前已经进入稳定成长期，最为重要的是这些企业为未来的科技创新创造了很好的场景。此外，ToB 行业也进入到了高速发展期，尽管软件和半导体领域还暂时的落后于发达国家，但是发展的空间巨大。“这些企业服务的投顾公司从 2019 年到 2020 年，利润增长达到了 80%，市值我们认为起码还有 5~10 倍的成长空间，这将是一个巨大的机会。

回顾中国科技发展，吴亦兵认为同样也经历了三个阶段。第一个阶段是在 2000 年开始，主要是引进来的机会。引进来以后立足于国内稳定扩张的内部需求，并引入高技术产业集群，逐步建立高品质和成熟稳定的国内供应链，服务技术创新和技术引进；第二个阶段从 2010 年开始，中国庞大的本土市场加上工程师红利打磨出了成熟的技术，形成了产品的优势，开始助力一些领先的技术走出国门，尤其是在业务模式创新的方面，进入了国际的市场；第三个阶段，从当前自主推进优势技术的自我革新，到降低核心技术对跨国公司挂钩供应链的依赖度，实现自主突破，解决卡脖子的技术难题等。

最后，他重点谈到了低碳投资。吴亦兵认为，中国的脱碳路径孕育了万亿美元的市场，包括了能源脱碳，农业脱碳、化工脱碳等一系列的行业并孕育巨大机会。在 “双碳” 目标推动下，中国即将迎来能源产业的巨大变革，脱碳的路径也逐渐变得清晰。

由此而带来的经济变革，将首先影响到绿色能源电动车、绿色制造等行业。以绿色能源为例，中国整体的发电体系正从传统的重污染高碳的以煤为主的发电体系，迅速走向太阳能和风能为主的可再生能源体系。在下一个阶段，新能源将占到装机总量的 80%，而煤炭降到了不到 15%。随着新能源的广泛运用，大量对于能源服务的需求将出现。比如集中式的储能系统、电网的智能化、充换电基础设施等能源服务行业将迎来增长拐点。在这些方面，淡马锡已经开始进行布局，包括储能、核聚变、地热固态制冷、3D 制造等。

对于未来，吴亦兵谈到：“2019 年我们实现了公司层面的碳中和并保持到今天。我们致力于到 2030 年将全部投资组合的净碳排放量总和减少到 2010 年的一半的水平，到 2050 年实现投资组合的零净碳排放。为了有效的应对碳排放的问题，我们在投资决策中纳入了碳的成本。目前我们设置了每吨二氧化碳当量 42 美元的初始内部碳价，我们也在管理层的长期激励中纳入了可持续发展部分。希望我们能够和志同道合的伙伴一起来实现长期的可持续的价值。”