12 月 28 日，由《中国企业报》中企视讯与临港新片区海洋创新园联合主办的 “2021 中国产业经济发展年会暨数字经济赋能海洋产业发展论坛” 在沪举行。会上，以 “数字经济赋能海洋产业发展的新机遇和新挑战” 为主题的圆桌论坛顺利开展，海洋领域专家大咖圆桌论道，共谋海洋数字化新未来。

《中国企业报》产经主任、中企视讯总编辑乌兰琪琪格担任圆桌论坛主持，上海数据交易所副总裁卢勇、上海流程智造科技创新研究院咨询总监满孝颐博士，海立方科技园党委书记、上海临港海洋高新技术产业发展有限公司总经理助理宁艺强，交通运输部东海航海保障中心上海海图中心主任吴龙乐，上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司董事长吴辛博士出席，并从各自领域出发，为数字经济助推海洋产业高质量发展、生态共赢建言献策。

（左起）乌兰琪琪格、卢勇、满孝颐、宁艺强、吴龙乐、吴辛

数字经济赋能海洋产业 机遇与挑战并存

在数字赋能的过程中，数据是最核心的要素之一。今年 11 月 25 日，上海数据交易所揭牌成立，这项推动数据要素流通、释放数字红利、促进数字经济发展的重要举措，是对全面推进上海城市数字化转型工作、打造 “国际数字之都” 的应有之义，也将进一步对海洋大数据的流通与发展提供有力支撑。

数字经济赋能海洋产业发展，带来全新发展契机和新挑战，卢勇介绍上海数据交易所作为一家新成立的机构，成立的目的就是赋能数字经济发展，平台汇集了数据提供方与使用方，以帮助更多企业更高效获取数据资源。传统的数据交易很有局限性，未来的企业化应用对数据交易提出了更深层次的要求。数交所将吸引更多的生态伙伴参与进来，为海洋等专业领域提供数据应用。

满孝颐博士介绍，上海流程智造科技创新研究院致力于推动流程制造行业的科技创新，包括海洋工程装备、海洋生物医药等新兴产业与数字化前沿科技结合，此外研究院也赋能海洋工程装备、海洋生物医药产业涉及高端制造的国产化。谈到海洋经济的发展模式，他建议从产业结构去调整，通过产学研合作共同发力，促进技术的产业化。

宁艺强介绍，上海临港海洋创新园从硬件、软件方面出发，为企业的数字化需求提供相应资源与引导，包括搭建海洋试验场、院士服务中心等，在完成海洋产业集聚的同时也促进产业相融合。

打破信息孤岛 共促蓝色经济产业升级

数字经济时代，如何打造智能产业生态，共促海洋经济高质量发展已经成为行业共识，过程中又有哪些挑战？如何去突破？专家们提出各自不同观点。

卢勇表示，正如互联网时代有电商，进入数字化时代，交易所也提出了 “数商” 的概念，在提供数据的同时进一步解读数据，“融合加需求的引导，再加上整个生态环境，这些条件都具备之后，对数字化转型将产生极大的推动。”

吴龙乐呼吁地方政府搭建平台，联动不同行业制定海洋领域的相关标准。他指出，上海海图中心作为海洋技术数据的生产者和搜集者，希望将数据推向市场，获得更好的应用。过往案例中，海图中心将技术产品加工以后提供给社会，从而作出更大贡献。他介绍，海图中心与彩虹鱼达成了合作，将底座平台的数据结合彩虹鱼的海洋大数据，实现数据叠加后，有希望催生更多新产品，实现海洋产业升级。

上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司董事长吴辛博士

吴辛表示，彩虹鱼的业务一直紧紧围绕客户在海洋数据采集及海洋数据管理方面的需求，从打造科考船、深海探测器到将采集的数据变为更大的财富，数字经济带来了无限机遇。此外他也发现与海洋相关领域变得越发开放，正在打破边界实现融合，有感于青岛海洋科学与技术国家实验室敢于向彩虹鱼这样的民营企业开放，并成为彩虹鱼的股东，吴辛相信，未来在海洋领域一定能够打破信息孤岛，实现数据的互联、互通、互用。

在探讨海洋数据领域标准化的问题时，吴龙乐针对基础行业和重点行业建立起数据标准，推动未来的海洋大数据流通和产业发展。吴辛则观察到，商业模式的创新源于客户需求，海洋经济由需求驱动，在解决问题的过程中，逐步形成了规范；此外，陆地上数字产业发展过程当中积累的案例与经验，也让海洋经济避免了很多雷区。