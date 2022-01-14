技术的进步推动硬件产品持续向智能化和集成化发展，智能终端产品所具备的远程控制、APP 管理、传感技术、人工智能等技术正日益为消费者所接受和认可。在过去的一年里，即便疫情仍然肆虐全球，但是大厂们还是拿出了自己的研发实力，推出了一系列不错的硬件产品，同时也昭示了全方位智能化产品将逐渐成为未来的主流。

iPhone 13 Pro

华为被制裁对于苹果来说绝对是一件好事，一时间中国安卓市场群龙无首，各大厂商频频 “冲击高端”，小米也在近期宣布 “对标苹果”，然而凭借 iPhone 13 Pro 系列苹果依旧稳坐江山，市值也突破了三万亿。

203 克 、6.1 英寸屏幕、3 倍光学变焦、10-120Hz 可变刷新率以及更强的续航，除了重量，无论从哪个角度看，iPhone 13 Pro 都堪称完美，相当程度上弥补了去年 iPhone 12 Pro 系列的一些缺憾。

而全新的 “电影模式”，虽然谈不上突破，但是对于手机摄影的可玩性仍然做了很好的探索，尤其在抖音快手等的教育下，越来越多人喜欢上了拍视频的方式记录生活，这种带有背景虚化的效果应用出现在创作者的视频中，能够帮助用户拍出更美的视频。

摄影风格也是今年 iPhone 13 Pro 一次不错的尝试。美是参差多态的，向来没有定式，然而摄影风格能够提前设定你喜欢的风格，或冷或暖，或明丽或阴郁，整体来说体验还是独树一帜。

大疆 DJI Ronin 4D 电影机

Ronin 4D 蜕变于大疆多年在影视行业的技术沉淀与项目实践，是集电影级影像系统、四轴云台系统、LiDAR 激光跟焦系统和无线图传控制系统于一体的集成式电影级拍摄方案。作为大疆首款电影机，Ronin 4D 运用了大疆众多先锋技术，搭载了全画幅旗舰相机禅思 X9，提供超高规格的摄录性能，满足院线电影作品的拍摄要求。在传统三轴云台的基础上，Ronin 4D 首次加入第四轴，创新性地将电影摄影机与专业云台系统整合于一体。

Ronin 4D 配置的全新的 LiDAR 激光跟焦系统，可视化辅助跟焦系统可在拍摄过程中快速定位并准确追踪焦点，为用户带来直观高效的跟焦体验。此外，Ronin 4D 采用了全新的 O3 Pro 图传技术，通过图传高亮监视器可对焦点、云台、相机等进行远程控制，提升团队协作拍摄效率。甚至为单人拍摄出电影级别的画面，提供了一种令创作者兴奋的可能。

华为 P50 Pocket

华为 P50 Pocket 作为 2021 年最具性价比的折叠屏手机，采用上下折叠的设计，配合全新一代水滴铰链和多维联动升降技术，实现无缝折叠、轻薄的握持感。6.9 英寸沉浸大屏和 21：9 屏幕比例的广阔视野，带来不错的观影效果。同时无需展开手机，通过独特的外屏，即可方便获得想要的信息以及服务。

一直以来，华为 P 系列坚持对影像的探索，从 P10 系列的双摄融合、P20 系列的 AI 摄影、P30 系列的超感光传感器和 P40 系列的超感知影像到 P50 系列的计算光学和原色引擎，实现了一次又一次的突破。在华为 P 系列的影像基础上，超光谱超级影像单元让华为 P50 Pocket 在成像中捕捉更多细节信息，提供更清晰、更精准的影像还原能力。同时参与到 XD Fusion Pro 计算摄影的流程中，提供更加有层次感的照片。

戴森 V15 Detect 无绳吸尘器

这一次戴森带来的 V15，更像是一次 “集大成” 的作品。首先，这次的吸力确实得到了升级，230AW 强劲吸力充分满足全面深度清洁需求。根据官方数据，其配备了小巧而强劲的戴森 Hyperdymium 旋速马达，每分钟转速高达 125,000 转；14 个同心气旋，可产生高达 100,000G 的强劲离心力，能够高效分离看不见的微尘并甩入集尘筒。

整机配备五重 HEPA 过滤系统，配备的是高标准的 H13 级 HEPA 滤网，可以吸附并锁住 99.97％小至 0.1 微米看不见的的颗粒物，包括宠物皮屑、烟灰和一些废气，排出更洁净的空气，防止清洁过程中的二次污染。完全不用担心使用传统的拍打、清扫等清洁方式可能会造成的扬尘问题。

其次，V15 搭载的激光纤巧软绒吸头，配备了激光探测功能。这是一项专为硬质地板打造的技术，能帮助用户不错过地面上的任何微尘，让灰尘无处遁形。

值得一提的是，V15 采用了声学压电式传感器技术。该传感器是戴森的一项首创技术，当灰尘进入机器并撞击集尘筒入口处的压电式声学传感器表面时，主机底部的 LCD 屏上会配合戴森独特算法，实时显示相应大小的灰尘颗粒增长情况，从而为深度清洁提供明确数据证明；配合高扭矩吸头的 DLS 动态负载传感系统，可根据地面类型协同调节吸力，有助规划深度清洁。加上丰富多样的配件，带来更直观清洁体验的同时，还有助于打造舒适安心的居家环境。

Sonos 便携音响 Roam SL

Roam SL 是 Sonos 里程碑级别的重要产品，它是 Sonos 有史以来重量最轻、最便携，且支持三防和无线充电的产品，它还是 Sonos 首款将蓝牙和 Wi-Fi 完美融合的产品。它不仅仅是简单拥有蓝牙和 Wi-Fi 两种模式，而是能够激活 Sonos 其他 Wi-Fi 音响的 “蓝牙” 连接，引领 Sonos 产品的交互逻辑和体验进化。

不同于传统的便携音响，Roam SL 支持同时连接到 Wi-Fi 和蓝牙，因此无论身在何处都能无缝享受音乐。当在家中聆听时，Roam SL 可通过 Wi-Fi 播放音乐；当外出时，Roam SL 会自动切换到蓝牙模式并与手机等移动设备进行连接。此外，还可以通过 Sonos APP 解锁整个 Sonos 系统的蓝牙流式播放，当通过蓝牙连接 Roam SL 播放音乐时，可以将同处一个 WiFi 环境下的任何 Sonos 音响与 Roam SL 并为一组，让 Sonos 系统 “蓝牙化”。同时，和其他 Sonos 产品一样，Roam SL 可以将 Apple Music、QQ 音乐、网易云音乐等 100 多种流媒体服务整合在 Sonos APP 中无缝播放，随时随地享受音乐。

Roam SL 小巧的机身还将优雅与耐用性集于一身，防护等级高达 IP67，还有长达 10 小时的续航时间，更可在休眠模式下待机 10 天，轻松应对任何使用场景。在越来越多用户开始走出家门进行户外运动时，无论骑车还是徒步，无论登山还是露营，Roam SL 都能让美妙声音时刻相伴，带来更加轻松惬意的户外体验。

此外，Roam SL 还支持快充和无线充电，可将 Roam SL 连接到 Sonos 的定制磁性无线充电器（单独出售）或任何 Qi 无线充电器，让续航不再是便携音响的短板。

科沃斯扫拖机器人 DEEBOT X1 OMNI

服务机器人行业技术高速更新迭代，不断技术创新是抢占市场的关键，科沃斯作为中国服务机器人的代表，也逐渐改变了服务机器人赛道的全球竞争格局。

科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 在清洁能力上有着一系列的提升。在传统的地面清洁方面，科沃斯 DEEBOTX1 OMNI 配备了 5000Pa 超大吸力，拥有目前科沃斯旗下产品最强劲的吸力表现，能对地面的各类粉尘和垃圾进行有效的清洁。

在拖地性能方面，科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 配备了 OZMO Turbo2.0 旋转加压擦地系统，通过两块拖布在旋转的同时向下加压，从而实现与人工清理相同的效果。科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 还配备了一个大尺寸的底座，能实现一站式清洁中心所带来的体验，在其中能支持自动集尘+自动回洗拖布的功能，能完成自清洁、自补水、自集尘的自动化清洁。

科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 配备了旭日 3 高算力 AI 芯片。通过高性能的算力，科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 融合了 TrueDetect3D 和 AIVI 技术，在避障能力方面有了一系列升级。同时科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 还支持用户进行语音唤醒，除了可以让科沃斯 DEEBOT X1 OMNI 根据指令进行工作外，还支持和用户的一系列互动对话操作。

Kindle Paperwhite 5

此次 Kindle Paperwhite 5 突破性地采用了 USB-C 的端口，支持了高端机型才有的冷暖双色温调节的设置，这也是 Kindle Paperwhite 系列首次支持该功能。

同时，Kindle Paperwhite 5 对比上代产品还将屏幕从 6 英寸增大到 6.8 英寸，阅读面积更大了，续航也有提升。这样的提升当然也有代价，比起上代产品重了 24g，不过重量的轻微提升并不会给阅读带来太大的困难。值得一提的是阅读灯的数量，Kindle Paperwhite 5 的阅读灯从上代产品的 5 颗提升到了 17 颗。翻阅的速度也有一些细微提升。

在机型方面，普通版仍是 8G 内存，签名版将机身存储提升到了 32G，还加入了光线传感器，因此可以支持自动亮度调节，同时还支持无线充电，这也是 Kindle 首次加入了无线充电的款式。

即便在国内竞品众多，而且最近 Kindle 退出中国的传闻不断，但是作为资源丰富且体验完善的电子阅读器，Kindle Paperwhite 5 依旧是小说、漫画爱好者的最佳选择。