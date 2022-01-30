科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2022.01.24-2022.01.30）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，亚航再次成为了我栏目的主角，虽然从某种意义上来说，这可能大抵或许是它 “最后一次” 亮相。

尽管已被列入财务困境企业之列，周五时，亚航集团已通过一份声明表示，将把集团的名称从 AirAsia Group 更换为了 Capital A，继以反映其新的自我定位：在航空出行业务之外，该公司更是一家聚焦于投资方面的践行者，也在旅游出行和生活方式业务均有展望。

针对这一变更，Capital A 强调称，虽然 Capital A 将成为亚航的新集团名称，但这也并没有改变亚航（AirAsia）作为其在亚洲地区的知名航空业务的定位，而亚航也将为所有的其他服务提供一个坚实的互通平台——通过将亚航于 20 多年来里积累起来的庞大数据同行业中的新技术相结合，从而延展出更为广阔的产品和服务内容，而不只是去卖机票。

Capital A 首席执行官 Tony Fernandes 也指出，从本质上讲，尽管 Capital A 正在多方面地涉及零售、电商、配送、打车等服务领域，但 Capital A 并没有有悖于亚航集团的初衷，这依然属于其 “让所有人都能获得消费得起的旅行和日常生活方式服务” 成立理念。

根据声明，Capital A 也为自身设立了一份相当宏大的目标，在至 2026 年的下一个发展周期中，希望让旗下的众多非航空业务在各自领域内取得领先的地位，并且 “这些非航空业务将计划占据集团总收入的 50% 左右。”

值得一提的是，就其相对较短一些的目标计划，Capital A 也透露称，在得到消费者和投资者对其转型战略的大力支持后，接下来公司也正着眼于亚航超级 App、Teleport、ADE 这些非航空业务的后续融资计划，并且这些计划将在适当时候公布。那么于此，在走向破产之前，我们或许也有望在适当的时候见证 Capital A 为我们带来亚航的全新一面。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

拥抱数字化金融，马来西亚金融业的下一个 5 年将这样度过：马来西亚当局于近日推出了其《2022-2026 年金融行业蓝图》，并于此阐述了马来西亚央行对当地金融行业未来五年间的发展愿景。

根据本次发布的文件，推进金融业的数字化发展成为了蓝图的五大战略目标之一。这其中包括发展面向未来的关键数字基础设施，让数字金融服务环境变得更加充满活力，加强网络安全的应变能力以及支持更多技术手段进入监管和监督环节。其他战略目标则包括为马来西亚的经济转型提供资金支持，提高家庭和企业的金融福利，为金融系统准确定位以促进有序过渡到更为绿色的经济环境，以及通过伊斯兰金融（Islamic finance）的思想领导力推进基于价值的金融发展。

印度人力资源初创公司 Darwinbox 加入独角兽阵营：据了解，Technology Crossover Ventures（TCV）领投了 Darwinbox 本次的融资，现有投资者 Salesforce Ventures、红杉印度、Lightspeed India、Endiya Partners、3One4Capital、JGDEV 以及 SCB 10X 等参投。目前，Darwinbox 所获得的融资总额已达到 1.1 亿美元。

Darwinbox 由 Chaitanya Peddi、Jayant Paleti 和 Rohit Chennamaneni 于 2015 年创立，是一个基于云端的综合人力资源技术平台。Darwinbox 称，通过其平台，客户可以可以在人员招聘、工资管理、员工行为管理、员工分析等方面满足几乎一切人力资源方面的需求。而 Darwinbox 也进一步表示，其平台是继 SAP 和 Oracle 之后的全球第三大基于 SaaS 模式的人力资源科技公司。根据其网站介绍，Darwinbox 的平台已为 650 多家企业和 90 多个行业中的 150 多万名员工提供了服务。

Ola Electric 估值已达 50 亿美元：动点出海获悉，印度电动共享交通工具独角兽 Ola Electric 已于近日宣布再次获得一笔 2 亿美元规模的融资。这笔融资由 Tekne Private Ventures、Alpine Opportunity Fund、Edelweiss 等机构提供。融资后，Ola Electric 的估值提升至了 50 亿美元。

在去年 10 月份时，Ola Electric 也曾于当时宣布完成了一笔 2 亿美元的融资。据悉，在当时的融资中，Ola Electric 为 30 亿美元。

值得一提的是，在其去年 10 月份的融资之前，我栏目也曾指出Ola Electric 正进行一轮 10 亿美元的大规模融资。目前来看，这两笔 2 亿美元规模的融资很有可能是属于这一计划之中。

曾获腾讯注资，菲律宾 B2B 电商平台 GrowSari 在新融资后希望为当地所有路边小店提供服务：近一段时间以来，围绕东南亚地区中小微企业而展开相应业务的初创公司正在变得愈发火热。在去年，我们已经见证了帮助印尼路边摊小店——Warungs进行数字化转型的印尼 B2B 电商平台Ula因获得贝佐斯首次对东南亚电商领域进行的投资而备受关注。现在，这一热潮已然也来到了试图成为东南亚下一个增产引擎的菲律宾。

动点出海获悉，菲律宾 B2B 电商平台 GrowSari 已于近日宣布，将获得由 KKR 提供的 4500 万美元规模的 C 轮融资领投。目前，这轮 C 轮融资已获得超额认购，且仍在进行中。双方在一份声明中表示，KKR 本次对 GrowSari 的投资将被用于推动后者向菲律宾更多地区扩张，并进一步加强其金融服务水平。

马来西亚、印尼两地宣布启动跨境二维码支付联动项目：动点出海获悉，马来西亚和印尼央行已于今日宣布启动了两地的跨境二维码支付联动项目，继以实现两国间即时、安全、高效的跨境支付体验。

马来西亚央行（BNM）和印尼央行（BI）在一份联合声明中指出，通过本次联动项目，两国消费者能够通过扫描扫描离线/在线商家所提供的 DuitNow（马来西亚官方二维码快捷支付系统）或 QRIS（印尼官方二维码快捷支付系统）二维码进行快捷零售支付。

两家央行也表示，此次启动标志着这一项目试点阶段的开端，而这将为其在今年第三季度的全面商业化计划铺平道路。据了解，在未来阶段，这一联动将会逐步扩大到对跨境汇款进行支持。于此，两国居民可以更加便捷地进行实时资金转移。

获 4000 万美元融资的 Cialfo 希望让申读国际高等教育变得更加简单：Cialfo 成立于 2017 年，旨在通过旗下平台简化大学申请流程、帮助他们设计申请规划，让更多群体能够接收到高等教育（其范围涉及 K12 到大学高校）。此外，Cialfo 也会通过对高校的相关就读项目进行宣传，从而让更多求学者了解并接触到这一项目。目前，Cialfo 在新加坡、印度、美国和中国拥有 170 多名员工。据介绍，Cialfo 现已被超 25 万名学生群体所选择，而平台也已帮助后者同 1000 多所高校进行了接洽。

有数据指出，尽管目前正处于后疫情时代下的阴霾之中，就国际高等教育市场而言，到 2030 年，这一市场仍有望呈现出增长趋势，其总市场规模将从当下的 2800 亿美元增长至 4000 亿美元，并且其中的学生群体也将提升至超 700 万人的规模。

估值 16 亿美元，DealShare 终成独角兽：过去一年里，社交电商在印度成为了一个不可忽视的现象级词语。尽管该地区的电商渗透率仅达 5%，但于此却也在不断呈现出诸如估值达到 49 亿美元的Meesho、七个月融资三轮并且估值单次增长超 8 倍的DealShare、试图进军这一领域的Flipkart以及Swiggy···随着时间的指针来到 2022，今年，我们有望继续见证这股热潮的再度加码。

动点出海获悉，印度社交电商平台 DealShare 已于近日宣布，完成了一笔约 1.3 亿美元规模的 E 轮融资。融资后，该公司的估值从上一轮时的 4.55 亿美元提升至了 16 亿美元，以此成为印度今年以来的第四家独角兽企业（也是印度今年的新晋独角兽中目前估值最高的企业）。

据了解，这轮融资由老虎基金和 Alpha Wave 领投，Kora Investment、DF International Partners、Twenty Nine Capital Partners 等机构参投。加上这笔融资，DealShare 所获得的融资总额已达到 3.13 亿美元。有消息指出，DealShare 的 E 轮融资目前仍未关闭，因此该公司很有可能会在后续为其 E 轮融资收到更多的注资，且其估值也有望继续得到提升。

告别航司单一定位，亚航集团宣布更名为 Capital A：动点出海获悉，马来西亚廉价航空公司亚航集团（AirAsia Group Berhad）于本周五时宣布，已将其名称更换为了 Capital A Berhad（亦即 Capital A）。Capital A 称，本次更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，而这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司。除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。

为此，Capital A 也为自身设立了一份宏大的目标。该公司在一份声明中表示，到 2026 年，其航空业务将在东盟连接超 10 亿规模的群体、工程部门（ADE）成为东南亚 MRO 服务领域中的行业领导者、亚航的超级 App 成为东盟地区的首选超级 App、电子钱包业务 BigPay 拥有 1000 万月活用户、物流部门 Teleport 在东南亚物流和电商行业中占据 10% 市场份额、亚航学院的注册人数达到 500 万、亚航百货的每月订单量超 2100 万份。

Capital A 首席执行官 Tony Fernandes 强调，这一举动并不仅仅只是一份新的宣告，更重要的是，它也是亚航的一个重要里程碑，标志着集团进入了一个新的时代，“再次彰显了我们不仅仅是一家航空公司的身份。”

印度教育科技领域正迎来第七家独角兽：在于本月中旬迎来了LEAD之后，接下来，印度的教育科技领域有望再出现一家独角兽企业。动点出海获悉，印度线下辅导机构 Allen Career Institute 正在同默多克旗下的投资机构 Lupa Systems 进行一起融资谈判。如果这次谈判得以成功，Allen 的估值将达到 12 亿美元，并以此成为印度今年以来新出现的第二家教育科技独角兽企业。

消息人士指出，本次交易正处于后期阶段，相关条款已经得到确定。其中，Lupa 将通过此次投资获得 Allen 30%-35% 的股份。消息人士称，交易很有可能会在随后的几周内对外公布。