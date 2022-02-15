动点出海获悉，新加坡房地产独角兽 PropertyGuru 已于近日向外媒表示，公司预计将于今年第一季度末时在纽交所进行 SPAC 上市。据悉，PropertyGuru 在美公开上市所需的 F-4 文件已获得 SEC 的批准，且该文件已于当地时间 2 月 14 日时宣布生效。

去年 7 月份时，我栏目曾指出，PropertyGuru 与由李泽楷 (Richard Li) 和彼得·泰尔 (Peter Thiel) 成立的 SPAC 公司 Bridgetown 2 就 SPAC 合并事宜进行了深入谈判。在这次谈判中，PropertyGuru 的企业估值和股权估值分别被定在了 13.5 亿美元和 17.8 亿美元左右。

PropertyGuru 由 Steve Melhuish 和 Jani Rautiainen 于 2007 年创立，现已成为新加坡家喻户晓的房地产垂直门户平台，目前，该公司在越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国等国家都有开展相应业务。

值得一提的是，作为 PropertyGuru 此次 SPAC 上市的一大背景，其当地同行 99 Group 已于上周时传出或将以 1.5 亿美元（形式为现金+股票）的价格被东南亚版闲鱼 Carousell 收购，而 Carousell 目前也正计划于美国进行 SPAC 上市——如笔者在今年 1 月份时指出， Carousell 正与 L Catterton 旗下的 SPAC 公司 L Catterton Asia Acquisition Corp 进行独家 SPAC 合并谈判。如果谈判得以成功，新实体的估值有望达到 15 亿美元。

另一方面，尽管在过去一年中 SPAC 在世界范围内变得愈发火热，但有外媒强调称，随着监管限制以及 SPAC 市场供过于求等不利因素的出现，现阶段，这一上市方式也开始引起投资者的担忧。据悉，自 Grab 于去年 12 月份 SPAC 上市以来，其股价已下跌了超 30%。