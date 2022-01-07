动点出海获悉，有知情人士表示，新加坡二手商品 C2C 交易平台 Carousell 正与 L Catterton 旗下的一家 SPAC 公司（L Catterton Asia Acquisition Corp。L Catterton 是 LVMH 旗下的私募基金机构，专注消费品领域投资）进行独家合并谈判。合并后，新实体的估值有望达到 15 亿美元。

据了解，该 SPAC 公司计划在未来几周内对 Carousell 进行相关尽职调查，以期最早在本季度达成合并协议。此外，消息人士称，本次合并交易还可能包括一项数亿美元规模的公共股权私人投资（PIPE）。

目前，Carousell 和 L Catterton 均拒绝对此合并消息置评。

Carousell 成立于 2012 年，是一家二手商品交易平台，有着 “东南亚版闲鱼” 的称号。而除东南亚地区外，该平台也覆盖到了我国的台湾和香港地区。去年 9 月份时，Carousell通过由韩国私募机构 STIC Investments 领投的一轮 1 亿美元融资加入独角兽行列（估值为 11 亿美元）。在这次融资中，Carousell 称，已通过旗下 Carousell、Mudah.my、Cho Tot 和 OneKyat 品牌为其八个市场的数千万用户提供了相关服务。

近年来，在东南亚地区，SPAC 上市正在逐渐成为一种流行趋势。去年 12 月时，新加坡共享出行巨头 Grab 与 Altimeter Growth Corp进行了SPAC 合并，并在纳斯达克完成上市。而在去年 7 月份时，新加坡在线房地产公司 PropertyGuru 也同李泽楷和 Peter Thiel 成立的 SPAC 公司 Bridgetown 2 就 SPAC 合并事宜达成了合并意向。

另一方面，包括马来西亚、新加坡以及印尼当局均对这一上市方式表示出了重视态度，且马来西亚和新加坡证券监管机构均已对当地的 SPAC 框架完成了修订调整。其中，如本栏目近日指出，就新加坡而言，已有祥峰控股（Vertex Holdings）旗下的 SPAC 公司 Vertex Technology Acquisition Corporation 和 Novo Tellus Capital Partners 旗下的 SPAC 公司 Novo Tellus Acquisition Corp 先后获得了于新交所 SPAC 上市的资格批准。