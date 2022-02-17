荣耀出货量排名在独立后首次升至第二，安卓阵营第一，并在 2022 年开年持续保持强劲势头，1 月周销份额达到 17%，创下历史新高。

Counterpoint Market Monitor 最新数据显示，2021 年第四季度，苹果在中国市场依然表现强劲，市场份额超过 20%。

各大手机品牌持续加码高端智能手机竞逐，2022 年 Android 阵营或将在高端市场重新夺回部分市场份额。

根据 Counterpoint Research Market Monitor 发布的最新数据，2021 年第四季度中国智能手机出货量同比下降 11%。厂商之间竞争激烈，苹果位列第一，并达到其有史以来最高的市场份额。

荣耀强势回归后，其市场份额在第四季度中国市场的排名首次升至第二，较去年同期翻番。

两家厂商的亮眼表现，令截止 Q4 的中国市场竞争格局自上半年以来再次发生重大变化。

得益于起售价较此前有所下降，iPhone13 系列在高端市场上占据了主导地位。

中高端产品爆款不断，则推动了荣耀的强势回归，荣耀 50 系列在上市后的五个月连续保持 200-599 美元价格段的销量冠军。

vivo 第四季度出货量同比下降 14%，市场份额为 16%。小米排在第五位，份额排名继续下降。

进入 2022 年，我们预计荣耀在其新产品（包括荣耀 60 系列和荣耀 Magic V）的助推下将继续保持强势增长。周销数据显示，荣耀在 1 月最后两周的销量较前两周增长了 32%。在 1 月 24 日至 30 日这一周，其销售市场份额达到了 17%，为历史新高。

高端市场战争升级

尽管 2021 年中国市场整体出货量有所下降，但主要手机品牌厂商仍在不断扩大其高端产品组合，其中包括 vivo 的 X70 Pro、小米的 Mix 4，以及荣耀的 Magic3 系列和 Magic V。

在 Android 阵营中，荣耀 Magic3 的销售表现处于领先地位。Magic 系列外观设计辨识度较高，搭载骁龙 888 等旗舰级的硬件配置。同时，荣耀出色的软硬件整合能力也提升了用户使用体验。

折叠屏是另一个热门选择。OEM 厂商可以通过折叠屏设备来为市场提供差异化的高端产品。此外，苹果公司尚未进入这一领域，这意味着其他 OEM 厂商有先发优势。

荣耀在 2022 年 1 月推出了它的第一款折叠旗舰 Magic V。荣耀 Magic V 是目前业内最薄的内折折叠屏手机，外屏使用 6.45 英寸 OLED 屏幕，达到了目前主流的主力机屏幕尺寸，更便于用户日常使用。OPPO Find N 则选择了较小的 5.49 英寸外屏，但对单手握持友好。华为也推出了一款 4G 上下折叠屏产品 P50 Pocket，该产品意在吸引女性和其他有时尚需求的用户。

2022 年，包括荣耀、vivo、OPPO 在内的 OEM 厂商将继续尝试在高端市场扩张。除了折叠产品外，Android 阵营今年还将继续推出更多高端智能手机，有望从苹果夺回部分高端市场份额。

高端市场之战将不仅限于中国市场。包括荣耀、vivo、OPPO 和小米在内的 OEM 厂商正在加速将其高端产品带至全球舞台。西欧市场拥有较多的高端智能手机用户群，该区域将成为这些厂商布局高端产品的重点海外市场。在西欧市场取得成功也有助于中国手机品牌厂商提升其海外品牌形象。

3 月，在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会是亮相欧洲市场的黄金机会。包括荣耀、vivo、OPPO 在内的手机品牌厂商，也将在此次 MWC 上带来他们最新的高端产品和尖端科技。