很多人认为元宇宙场景的实现以及元宇宙产业的成熟只是一个时间问题，于是他们在涌现出来的巨大机遇面前开始疯狂，并不断将其和非科技相关的领域结合。

第三方研究机构 Gartner 发布最新预测报告称，2026 年 25% 的人每天将至少在元宇宙中工作、购物、学习、社交或娱乐一小时。Gartner 研究副总裁 Marty Resnick 表示：“通过从数字业务转向元宇宙业务，企业将能够以前所未有的方式扩大和加强他们的业务模式。到 2026 年，全球 30% 的企业机构将拥有用于元宇宙的产品和服务。”

很多企业开始用脚投票。企查查数据显示，2021 年与 “元宇宙” 相关的注册企业多达 709 家，远超 2020 年的 68 家。而根据天眼查数据，截至 2021 年 12 月 30 日，2021 年境内已有超 1.2 万个名称中含 “元宇宙” 的商标申请，名称含 Meta、METAVERSE 的商标申请量也分别有 1700 余枚、1000 余枚。从国际分类上看，广告销售、科学仪器、网站服务、教育娱乐是相关商标申请的热门赛道。

然而这是真的需求爆发，还是为了吸引眼球的炒作，下面是动点科技发现的衣食住用行中的元宇宙布局情况。

服装+时尚

早在 2019 年，荷兰阿姆斯特丹的数字时装公司 The Fabricant 就推出了世界上第一件数字时装——Iridescence 彩虹裙。自此，The Fabricant 打破传统服装的定义，引领时尚行业迈向了数字服装的新领域。他们融合时尚设计、3D 建模等技术，实现了 0 面料、0 模特、0T 台的纯数字化可视展示。

2021 年 12 月，Ralph Lauren 首次在 Roblox 公司的虚拟世界推出时装系列，意图借助虚拟时尚的浪潮，扩大品牌知名度。Ralph Lauren 在 Roblox 虚拟宇宙中提供 “冬季逃生” 体验。玩家可以在享受滑冰等活动的同时购买设计师 1990 年代系列的复古运动服。

Nike 也成为第一批进入共享虚拟世界的穿戴品牌之一，其收购虚拟运动鞋设计公司 RTFKT，它计划将 RTFKT 作为独立的实体进行扩展，而不是吸收到 Nike 品牌中。同时，Nike 也与 Roblox 合作推出了 “耐克乐园” 虚拟体验，玩家可以在虚拟陈列室里面给自己的 “数字化身” 穿上耐克运动鞋、帽子或背包，也能查看最新产品信息。

农业+餐饮

在技术演进之下，真实世界的延伸与拓展可以到何种程度？去年 10 月，阿里巴巴达摩院 XR 实验室负责人谭平在云栖大会上介绍了一个农业采摘机器人案例：通过对果园、果树三维建模，构建出了整个果园的高精度三维模型，然后在虚拟世界中设定好采摘机器人的运动规划方案，再映射到现实中的机器人大脑中，完成机器人的自动采摘工作，降低果园管理成本。

据外媒报道，商标律师兼 Gerben Intellectual Property 创始人 Josh Gerben 近日在社交平台上表示，麦当劳近期提交了 10 个注册商标，其中包括为虚拟世界申请的品牌商标。

据 Gerben 介绍，麦当劳计划 “经营一家以虚拟现实为特色的虚拟餐厅” 和 “一个以送餐上门为特色的在线虚拟餐厅”。此外，麦当劳还计划在其虚拟 McCafe 中注册 “在线现实和虚拟音乐会” 和其他娱乐服务的商标。

2016 年，麦当劳曾发起一项以 “食物与农业” 为主题的虚拟现实内容创作活动，并邀请农场工人参与活动。他们通过沉浸式 VR 视频体验，让消费者 “全程参与” 食物的种植生产过程，告诉消费者他们每天菜单上的食物是如何种植、制作以及准备的。

而新茶饮品牌蜜雪冰城早已提前申请注册了一系列与元宇宙相关的商标内容，包括 “蜜雪元宇宙”、“雪王元宇宙”、“MIXUEMEAT” 等。无独有偶，奈雪的茶在六周年生日季官宣了其元宇宙品牌大使 “奈雪女孩 NAYUKI”，并发售了限量 NFT 盲盒，72 小时斩获 GMV 近 2 个亿，相当于全国门店近一周的销售成绩，引发热议。

近日，王老吉关联公司广州白云山医药集团被曝正在申请注册 “王老吉元宇宙” 商标，国际分类为啤酒饮料。随后，王老吉药业食品市场部相关负责人回应称，王老吉确实计划在元宇宙领域进行一些大胆尝试。春节期间，王老吉已经联合阿里推出 “百家合” 数字藏品，首批包含 100 个姓氏。可见，“元宇宙” 的风口已经开始在食品饮料行业蔓延。

房地产

“元宇宙” 房产的最新一次爆发是在 2021 年的 11 月份，虚拟游戏平台 Sandbox 上的一块虚拟土地，被玩家以 430 万美元、大约折合 2740 万人民币的价格买入，创下了 “元宇宙” 房地产交易价格的新纪录，打破了一周之前在另一个虚拟平台上创下的 243 万美元的纪录。知名歌手林俊杰去年同月也曾在推特上宣布，他在 Decentraland 平台上购买了一些虚拟土地。

更令人吃惊的是，美国元宇宙技术公司 TerraZero Technologies 近日在 Decentraland 上完成全球首笔元宇宙住房抵押贷款，让客户在以太坊元宇宙平台 Decentraland 上购买虚拟房地产。

技术的发展往往是伴随着消费者的需求而逐步推进的，随着随着技术的进步，未来也许将诞生新的社区形式和居住业态，人们的生产、生活方式也将随之改变。

日用品

不久前，完美日记母公司逸仙电商申请注册 “完美日记元宇宙”“PERFECT DIARY METAVERSE”“皮可熊元宇宙” 等多个商标，国际分类为 3 类及 21 类，包括日化用品、厨房洁具，当前商标状态为申请中。

还有老牌的日用消费品公司宝洁也在今年的 CES 上推出了一个名为 BeautySPHERE 的数字平台，宝洁此前就针对元宇宙进行了多番尝试，不仅在火爆全球的任天堂 Switch 游戏《动物森友会》中加入基于旗下产品吉列维纳斯而设计的皮肤，还打造了供消费者了解公司产品的虚拟平台 LifeLab。

宝洁首席品牌官 Marc Pritchard 表示，元宇宙将给公司带来的回报是在新一代消费者中建立对宝洁产品认知的机会，公司也把许多精力用在了打造能使消费者与品牌互动的虚拟体验上。

据悉，此前多家化妆品公司都抢注元宇宙商标，更有甚者打造或关联虚拟形象，比如虚拟美妆博主柳夜熙的推出，一度受到关注，被认为是美妆与元宇宙结合的典型案例。还有去年 12 月，欧莱雅美发官宣 AYAYI 为其色彩焕新官时，把 AYAYI 定义为 “元宇宙数字人”，开启元宇宙营销。这些都可以看出元宇宙在日用美妆产品里的大行其道。

出行

当交通行业越发强调智能化和体验，试图在自己创建的生态闭环内给消费者提供数字化生活时，必然面临着与传统技术和 IT 行业的竞争。天眼查数据显示，近期，比亚迪、上汽、长城、理想、小鹏、蔚来、哪吒汽车等多家车企已申请注册了元宇宙的相关商标。

值得一提的是，2021 年 12 月，蔚来 ET5 搭载了与 Nreal 和 NOLO 联合开发的 AR/VR 技术全景数字座舱 PanoCinema，把娱乐休闲体验放在了优先位置。

不久前，哈啰出行申请注册 “哈啰元宇宙”“小哈元宇宙” 商标，成为电动两轮车行业首个布局元宇宙的品牌，再次引发热议。

总结

里斯战略定位咨询全球 CEO、中国区主席张云曾表示移动互联时代的很多生意都可以在元宇宙时代重做一遍。因为元宇宙本身就是一个基础设施的新品类，就像移动互联一样。这个新品类会带来很多应用的重新迭代和颠覆。

确实，元宇宙被认为是第三代互联网，而且越来越多非科技行业企业为了增强自身的科技感，营造新的品牌形象，想办法与元宇宙关联，并抢占先机。可是当下绝大多数企业对元宇宙的认知明显不足，所以他们往往只能从概念上占便宜，以至于各种商标已经注册，新项目已经开展，但是具体的产品、服务还遥遥无期，反而让消费者越来越迷惑。