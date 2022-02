大众汽车集团首席执行官 Herbert Diess 在 Reddit 上举办了 Ask Me Anything (AMA) 活动 ,这是一次涵盖许多不同主题的广泛讨论。

讨论的项目之一是电动甲壳虫复兴的可能性。迪斯表示,大众汽车历史上最激动人心的车辆 “绝对是微型巴士”,因此他的 “首要任务” 是打造下个月推出的 ID.Buzz。然而,他承认 “在我们可扩展的 MEB 平台上,还有许多其他情感汽车是可能的。” 更有趣的是,迪斯被问到 “美国会有像福特 F-150 Lightning 这样的电动皮卡车吗?” 迪斯不置可否,他只是简单地回答:“好主意!”

虽然大众汽车是否认真考虑为美国推出电动皮卡还有待观察,但该公司在过去几年中展示了几个概念车。Atlas Tanoak 概念车在 2018 年纽约车展上首次亮相,紧随其后的是 Tarok 概念车,在 2019 年纽约车展上展出以 “衡量市场反应”。

迪斯坚持电动汽车主题,重申该公司 “正在为入门级细分市场开发约 2 万欧元的电动汽车”。当然,这并不是真正的新闻,因为大众汽车在 2021 年慕尼黑车展上推出了 ID.Life 概念车,并指出它 “提供了 ID 家族的预览车型。我们将于 2025 年推出的小型车领域的车型,售价约为 20,000 欧元。”

这位高管还确认了 ID.Vizzion 概念的版本即将推出,并且似乎为北美的可用性敞开了大门。谍照摄影师多次拍摄了这款轿车的身影,预计将于明年亮相。它不会是大众汽车集团唯一的电动轿车,因为迪斯表示他们正在 “开发高级电动豪华轿车”,并暗示车迷应该 “观察奥迪和宾利”。奥迪已经提供了 e-tron GT,此前曾指出,去年的 A6 e-tron 概念车是 “全电动量产汽车创新系列的先驱”。另一方面,宾利将在五年内推出五款电动汽车,从 2025 年开始,我们很自然地认为我们可以期待宾利飞驰车型的电动继任者。

迪斯还确认,由于无线更新,2023 年大众 ID.4 以及早期车型将具备即插即用功能。这有望简化充电体验,因为所有者在想要使用兼容的充电站时不必纠结于是用信用卡或帐户。这位高管还证实,柴油车 “绝对不会” 回到美国,而去年被展示的 ID.3 Cabriolet 可能已被搁置,因为迪斯正在 “研究一个新想法”。最后,更有趣的问题之一是迪斯预计汽车在 25 年后会是什么样子。他指出,鉴于技术瞬息万变,这很难预测,但他说:“所有汽车都将能够自动驾驶,非常安全,可能再也不会发生事故了。”