长久以来，在东南亚，资本往往会更加青睐于像新加坡、马来西亚以及印尼这样的相对成熟的地区。然而，随着东南亚地区整体数字发展水平的不断提升，这一局面也在随之发生改观。

在于去年从金融科技领域迎来了该国的首家独角兽企业时，有媒体曾表示，这家菲律宾独角兽的出现有助于 “将东南亚此类融资的焦点转移至菲律宾”。现在，我们正在见证这种现象的到来——动点出海获悉，菲律宾金融科技初创公司 PayMongo 已于今日表示，获得了一笔 3100 万美元的 B 轮融资。而相比之下，该公司的上一笔 A 轮融资时间为 2020 年，规模为 1200 万美元。

据了解，这笔融资的投资者包括 JAM Fund、ICCP-SBI Venture Partners、Kaya Founders、Global Founders Capital、SOMA Capital 以及部分金融科技公司的创始人。PayMongo 在一份声明中表示，将利用这笔资金进行业务规模的扩张，而这将从其产品类型、团队规模以及市场地域等多个方面展开。

PayMongo 成立于 2019 年，是一家专注于 B2B 业务的数字支付服务提供商，以帮助客户更加快捷地接入数字支付方式。PayMongo 称，尽管其客户包含了各种规模的企业，但公司主要服务对象为该地区的中小微企业。作为背景，就菲律宾而言，该地区的中小微企业在菲律宾企业总数中占据了 99% 左右的份额，且通常多是使用传统的非数字化支付手段（菲律宾在疫情前的支付方式中只有不到 10% 的部分是由数字化支付完成）。

据 PayMongo 介绍，自上一轮 A 轮融资以来，公司所服务的商户规模呈现出了 300% 的增幅，月交易量也达到了 4 倍的增长。目前，该公司的融资总额已达到近 4600 万美元。

PayMongo 的本次融资也正值菲律宾初创生态备受关注之际。如本栏目在此前表示，在 2021 年之前，菲律宾初创公司所获得的最高融资轮次仅为 A 轮融资。到了 2021 年，该国仅在 10 月份期间就产生了三轮 B 轮融资和一轮 C 轮融资，且该地区初创企业在截至 10 月份的当年期间内所获得的融资规模已超过其 2017 年至 2020 年的总额。

而从更具体的方面来看，Gobi-Core Philippine Fund 在一份报告中指出，该地区初创领域的兴起离不开其铁三角基石——电商、物流、金融科技产业的蓬勃发展。报告称，自 2020 年以来（或者是疫情爆发后），菲律宾共涌现出了超 35 家电商及电商相关的初创公司，而这在极大程度上完善了当地科创基础生态的建设。接下来，随着像 PayMongo 等的更多菲律宾金融科技企业融资事件的出现，这一地区也将会愈发证明当下的这种火热趋势并不仅仅只会是一种偶然。