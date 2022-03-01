在当下印度的科创热潮中，信用消费领域正在成为其中愈发不可忽视的一环。去年期间，我们不仅见证了诸如Slice这样的独角兽的诞生，在 ZestMoney、Capital Float、Simpl 以及Uni等众多正在以及即将迎来大规模融资的信用消费初创企业的参与下，我们也从中看到了更多的可能。现在，随着 OneCard 的加入，这一领域正在变得愈发充满想象空间。

动点出海获悉，据外媒援引知情人士消息透露，印度信用卡平台 OneCard 的母公司 FPL Technologies 正在同淡马锡进行一轮融资谈判。消息人士表示，这轮融资的规模超过 1 亿美元。如果这一融资得以成功，FPL 的估值有望翻倍突破至 15 亿美元，并以此成为印度今年以来的第 11 家独角兽企业。

目前，该谈判正处于尾声阶段，FPL 和淡马锡均未对此置评。

据了解，这轮融资仅发生在 FPL 上轮融资的一个月后。上个月时，FPL 在其现有投资者 QED Investors 领投的 C 轮投资中获得了 7500 万美元的融资。在这轮融资中，FPL 的估值约为 7.5 亿美元。

成立于 2019 年的 FPL Technologies 的首个产品是一个名为 OneScore 数字信用评分平台（也是其主打产品），主要帮助其用户掌握自身信用状况。据介绍，该平台在推出两年后就已获得近千万用户。目前，OneScore 拥有 1200 万注册用户和 200 万月活跃用户。而随着 OneScore 不断受到用户欢迎，该公司在随后也 2020 年推出了其数字信用卡平台 OneCard，并通过 OneScore 获得了大量的用户基础。据 OneCard 表示，该平台现已经积累了超 25 万名用户，这些用户每月在 OneCard 信用卡上的花费约为 6000 万美元。

有数据指出，目前，印度拥有近 2 亿人口规模的潜在信用卡市场（这一说法来自 Slice，FPL 预估这一数字约为 8 到 9 千万）。然而，就现实情况来看，通过传统方式获得信用卡的用户却远远低于这个数字，仅为 3000 万不到。

面对这一状况，如前文所述，近年以来，我们可以看到不断有当地初创公司试图这一局面进行改变。其中，FPL 为自己定下的目标为到今年 10 月份前拥有 100 万用户。相比之下，Slice 则为自己定下了在未来 4 到 6 年内获得 1.5 亿用户的宏大目标。