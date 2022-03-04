如果说印度的新晋独角兽正在成为该地区创业生态中这两年来所愈发被外界习以为常的事情，那么其中教育科技独角兽的诞生则更是如此。

据外媒援引知情人士消息表示，印度教育科技初创公司 Physics Wallah（PW）正在同 Westbridge 和 GSV Ventures 等投资机构进行一轮融资谈判。据悉，这轮融资预计将为 1 亿美元，融资后，PW 的估值有望达到独角兽规模。目前，这一谈判正处于尾声阶段，预计将在未来几周后对外宣布。

值得一提的是，本次融资为 PW 的首次融资。此前，PW 一直依靠业务营收来维系公司运转。

成立于 2016 年的 PW 是一家致力于为工科类考试项目提供教育辅导的教育服务机构，形式主要为实时授课、视频教学、试题测验等。据介绍，PW 在 YouTube 上运营有一个超 640 万订阅用户的视频频道，其应用程序也已获得了 420 万次的下载。另一方面，该公司也在印度的 16 座城市内开设了 20 家线下机构。

回到 PW 此次独角兽轮融资事件的本身。自今年以来，印度已经出现了一家教育科技独角兽（LEAD），并且还有一家尚在进行其独角兽轮融资（Allen Career Institute）。基于该领域在去年的表现——4 家独角兽和 141 笔共计 57.8 亿美元的融资总量，今年，不难预见这些数字将会继续得到刷新。