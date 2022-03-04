近期，俄乌冲突引发全球关注，两国争端对全球大宗商品供应比如石油已经产生了巨大影响，最近半导体材料的供应问题也引起全球半导体产业链的聚焦。其中特种气体尤为受关注。

特种气体在此前一年价格普遍上扬。据百川盈孚价格跟踪数据显示，我国氖气价格已从 2021 年 10 月的每立方米 400 元上涨到目前超过 1600 元；氪气的市场均价更是从每立方米 1 万元左右飙升至 3 万元左右。

回顾历史，据美国贸易委员会（ITC）的数据，2014 年，在克里米亚半岛局势紧张时期，氖气价格一度上涨 600%。当年的氖气供应冲击随后被半导体行业消化吸收，并未对下游产生明显影响。而近年来半导体材料市场供给本就紧张，“缺芯潮” 时有，俄乌冲突下全球半导体供应链的隐忧明显加重。

俄乌在半导体供应链的重要性

氖气一直是是半导体产业必不可少的材料，它作用于半导体光刻环节。在俄乌局势冲突之前，乌克兰供给着世界超过 70% 的氖气量。

调研机构 Omdia 日前发布的一份报告中指出，乌克兰拥有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等重要气体产品企业，占全球氖气供应量的 70% 以上，而氪气（Kr）和氙气（Xe）的全球供应份额则分别达到 40% 和 30%，而 ASML 使用的氖气中有不到 20% 来自该国。

如今，已经有半导体相关企业不得不开始寻找能替代乌克兰企业的供气商。比如，荷兰光刻机巨头 ASML 正在寻找其他供应商以免出现氖气短缺等问题。同样在采购方面做出调整的还有美国存储芯片巨头美光，他们表示自乌克兰局势有变以来，他们就在密切关注，但他们有信心避免乌克兰局势对他们造成太大的影响。美光表示，他们虽然有一小部分的惰性气体来自于乌克兰的供应商，但他们已经在储备库存并进行多元化采购。

此外，俄罗斯的钯也是半导体的重要原材料，主要用在封装环节，被用于传感器和存储器的制造。俄罗斯占全球钯供应量的 40% 左右。市场研究机构 Techcet 表示，半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的 C4F6（六氟丁二烯）、氖、钯等特殊原料依赖性较强，超过 90% 的美国半导体级氖气的供应来自乌克兰，35% 的钯来自俄罗斯。

虽然许多半导体制造的头部企业都表示自己在积极应对，但有专业人士还是认为，目前世界半导体短缺的局势还将因俄乌局势动荡而延续，甚至更加严重。不过英特尔公开表示，预计乌克兰局势不会对其供应链产生影响，其多元化替代的全球供应渠道能够将局部的断供风险降至最低。

国际半导体产业协会（SEMI）全球副总裁、中国区总裁居龙预测，俄乌事态对大公司不会产生太大影响，“大企业此前应当已经有所准备，对供应链的提前优化和库存储备足以抵御此类风险，可能会对部分中小企业的生产供应造成影响。”

中国如何应对

氖气、氪气、氙气这三种稀有气体是钢铁行业的副产品，与钢铁行业深度绑定，但提纯这些稀有气体需要一定的技术门槛。相对来说，中国是全球钢铁大国，对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，中国电子气体技术已成熟，生产工艺也比较成熟。极端情况下，俄乌供应链若中断，中国国内一些钢铁企业可以组织紧急生产，以保障国内的供应。

再者，有分析人士认为，俄乌战事发酵主要影响钯和氖、氩、氪和氙等原材料环节，虽然俄乌在以上材料领域全球份额占比较高，但半导体制造产业链只是一个细分应用领域，且材料成本占半导体总制造成本的比重较低。

此外，中国目前在氖气生产上已经有了不小的突破。比如通过 ASML 认证与正在推动认证的华特气体与凯美特气在股市上都得到了验证，知名度显然打开。不过氖、氪、氙等特种气体绝对使用量不大，因此中企能从中获益多少有待考量。

中国特种气体市场资深分析师任路近日曾指出，目前全球半导体公司稀有气体库存能正常使用 6 个月。故短期内不至于造成产线中断而影响产出。

如果有氖气、氪气和氙气的供应风险，国际上稀有气体供应如受阻，传导到下游晶圆厂的寻求替代供应商，需要半年以上时间验证。届时国内厂商迎来替代的机会，目前国内凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等，华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。

无论如何，俄乌局势对半导体原料供应的影响，还是给我们上了一课，此前全球化之下各国分工协作使得产业得以运转，然而关键领域的破局仍然非常必要。虽短期内俄乌冲突不至于造成产线中断，但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨，半导体生产成本可能因此上涨。如后续俄乌冲突进一步升级，很有可能造成相关稀有气体的供应紧张，从而推高芯片产业链整体成本。