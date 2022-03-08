几年前，vivo NEX 横空出世，大家对其超高的屏占比和弹出式摄像头议论不绝于耳，然而 NEX 3s 产品过后，价格跳水和产品问题使得消费者敬而远之。前段时间，关于 NEX 系列被砍的传闻甚嚣尘上。在 vivo 官网查询后发现，NEX 系列的产品标签已经消失，仅在页面最下方处还有介绍的链接。

对此，vivo 品牌副总裁兼品牌与产品战略总经理贾净东近日在微博上表示，“原 NEX 系列对新体验、新形态的探索与创新使命不会消失，将由我们的旗舰产品 X 系列来承载……即将到来的 X 系列新品家族也会在形态和体验方面呈现更多创新和惊喜，大家对 NEX 的任何期待，都可以在 X 系列新品上得到答案”。

一席话算是默认了网友们的猜测，然而在华为被禁令逼退，苹果占据高端机市场上风的今天，NEX 系列真的要被弃之如敝履吗？vivo 将如何在 OPPO 和荣耀等对手的虎视眈眈下破局高端机市场？

vivo 高端化开局便是落后

多年来，苹果、三星占据了绝大部分高端机市场，随着华为的崛起，世界高端机市场逐渐形成苹果、华为、三星三强的格局，然而因为美国禁令问题华为手机发展遇阻。一时间，高端手机的可观利润加上华为让出的市场份额，国内手机厂商纷纷打造更好的高端手机，冲击高端手机市场。

公开资料显示，国产手机很早就有用旗舰机型冲击高端的做法，比如 OPPO Find 系列出现在 2011 年，华为分别在 2012 年和 2015 年分别推出了如今引以为傲的 P 系列和 Mate 系列，小米则于 2016 年 10 月推出 MIX 系列，荣耀在两个月后紧随其后推出 Magic 系列。

2018 年 6 月，vivo 高端产品线 NEX 姗姗来迟。在 NEX 问世之前，主攻其他国产手机厂商都已推出了自家的高端系列或者子品牌。此前 vivo 一度以中端市场为主，作为 vivo 的子品牌和旗舰系列，NEX 是 vivo 决心冲击高端的新尝试。

NEX 无力继续承担 vivo 高端化期待

说到 vivo，其最初的产品规划是 X Play 为旗舰系列，X 为中端系列，是用来攻占市场并占领用户心智的主力出货机型，Y 则是低端入门系列。

2018 年，这个情况发生了变化，同年 6 月，vivo 推出 NEX 系列，带来了当时市场上第一款 “全面屏手机”，在当时以 “刘海屏” 设计为主的智能手机市场中，其通过屏下指纹加隐藏式升降镜头的设计，首次实现了接近全面屏的设计，屏占比达 91.24%。虽然升降式镜头的设计在今天看来已经失败，但是 NEX 系列带来的新鲜空气依旧使得其取代 X Play 系列成为新的高端旗舰。

vivo 本来想以此为敲门砖打开高端机市场，但此后 NEX 系列陆续发布的几款产品都缺乏亮点，每款发布时间距离上一款 vivo 手机间隔时间太短。2020 年 3 月 vivo NEX 3s 发布后不久，价格迅速跳水，即便瀑布屏在当时很有新意，但消费者并不买单。

之后，vivo NEX 系列就不时有发布延期的消息传出。从去年开始，X 系列重新获得重视，不仅引入卡尔蔡司的合作，全力突破影像能力，还努力弥补影像以外的短板，诸如屏幕素质和做工质感，都在新机上得到了诠释。

因此 NEX 似乎也没有存在的必要了，为了创新而创新的 NEX 系列，已经在消费市场验证了其尴尬地位，X 系列 Pro 产品的全新亮相，已经表明了 vivo 的务实态度。NEX 的内核已经由 X 系列继承，就像最近三星取消 Note 系列而在 S Ultra 上植入 Note 的基因，这对于品牌来说更像是一次拨乱反正。

vivo 高端化迷思何解

手机品牌的高端化，归根到底是自家的产品与技术的护城河得到了大众认可。这也就是为什么即便各家都已经把快充堆到了 120w 甚至更高，但是预算够的人还是会坚定的选择只有 20w 快充的 iPhone。

当初小米 MIX 4 的惨败和 vivo NEX 的被替代已经传达了一个事实：在直板手机上只做形态创新很难支撑一个产品系列，当然折叠屏例外。所以一直有传闻说 vivo 近期也将推出自家的折叠屏，但是目前来看，可能不会用 NEX 系列来承载。

折叠屏这一块目前苹果还没有交卷，因此，各家很愿意用折叠屏来提升高端形象，有些品牌即便不能量产，也要早早地发布概念机抢占用户心智，就是看中了其对于品牌的提升作用。

vivo 虽然近两年靠着 X 系列迎来了不错的局面，但其技术、产品、品牌形象的塑造，仍需要有一个承载，比如 OPPO Find N 系列，华为的 Mate 系列/P 系列。所以接下来 vivo 的新动作，无论是折叠屏还是别的突破点，都需要在此前的蓄力上继续聚焦，及时抢占用户心智。而这要比重新花心思打造一个 NEX 的新产品以维系 NEX 品牌更有价值。