今日凌晨 2 点，苹果在新品发布会发布了早已被 “剧透” 的 iPhone SE 3。这款产品延续了 SE 系列的升级传统，旧瓶新酒路线。由于继续沿用几年前的 iPhone 8 的外观设计，使得这款产品即便可以使用 5G 功能，但是依旧不被网友看好。

新 iPhone 没有意外

在配置上，除了最新的 A15 仿生芯片升级外，其余配置和前代产品大体相同，屏幕仍采用 4.7 寸 LCD 屏幕，沿用 home 键，搭载单摄像头且配置与上代产品相似，影像方面的升级可能都来源于 A15 的赋能。诸如具备 HDR 4 和深度融合技术，让用户可以拍摄动态范围更广的照片，而在视频上提升了低光视频拍摄能力，在光照条件一般的场景下可以拍摄到暗部细节更丰富的画面等。

能够看出，苹果对 iPhone SE 3 的升级并没有倾注太多心思，增加的新功能、新特性远比不上秋季发布的 iPhone 数字系列，但 5G 和全新处理器带来的续航、拍摄能力的提升又看起来顺理成章。

值得一提的是，在定价上，其售价比上代产品贵 200 元，已经来到了大多数国产手机的优势领地。这并不令人意外。调研机构 Omdia 公布的 2020 年全球手机单品榜单中，iPhone SE 销量仅次于 iPhone 11，是当年全球第二畅销机型，到今天其全球销量已突破两千万台。

不过，在中国市场，iPhone SE 的表现并不尽如人意。iPhone SE 2 发布当年，只卖出了不到 200 万台，不到其同时期 iPhone 在中国的出货量的 1/18。然而据悉，苹果公司在中国智能手机市场占有率在 2021 年第四季度创下历史新高，时隔 6 年再次重回榜首。据市场分析机构 Counterpoint Research 的数据显示，苹果在去年第四季度的市场占有率为 23%，销售额同比增长 32%。

实际上，Counterpoint Research 还表示，中国智能手机市场的总销量同比下降了 2%。加上美国对华为的禁令尚未解除，且高通近年来的处理器并不够给力，安卓手机冲击高端之路受阻，苹果明显在一定程度上吃下了更多的高端市场份额。因此借着此时影响力和市场号召力的回血，苹果在中端市场的定价自然也带着几分优越。

iPhone SE 3能复刻 iPhone 13的成功吗？

华为手机发展受阻后，一众国产手机在高端机上或许还不是苹果的对手，但是一直以来，中端市场上的国产厂商各显神通，主要靠的是差异化打法。

在这个竞争最为激烈的市场，各品牌在这一价位均有多款配置强劲的机型。单从屏幕看，厂商可以给到 LTPO 技术，引入高刷新率大屏；处理器上，有的品牌甚至可以给到骁龙 8Gen1 芯片；跟 SE 系列万年不变的 5w 充电、64G 起步内存、单镜头比较，至少 50W 以上的快充、128G 起步内存、后置 3-4 摄的安卓手机可能在体验上还更胜一筹。在中国手机市场 3000-5000 价位段里，品牌间的厮杀非常猛烈，iPhone SE 3 一下子就泯然众人了。

我们承认 A15 芯片很强大，但也要有与之匹配的其他设计才能发挥其真正的效用，SE 3 以 iPhone 8 的模具承载 A15，在续航上明显开了倒车，有些无视 iPhone 13 在电池容量方面的成功经验。

而且 iPhone 系列的同室操戈还体现在老产品上，由于 iPhone 的生命周期较长，现在 128G 版本的 iPhone11 京东上售价 4399，iPhone 12 mini 售价 3999，和同为 128G 售价 3899 的 iPhone SE 3 价格相差不大，除非之后还有更大的运营商价格下探。

当然，以库克一贯的刀法来看，SE 的下一代产品可能会用 iPhone11 或者 iPhone 12/13 mini 来做模具，不然其这条产品线只能沦为印度等新兴市场的拥趸，在中国则逐渐失去购买价值，失去中端机市场与国产手机的一战之力。

不过这本来对于苹果就是聊胜于无的尝试，在独霸高端市场之后，苹果依靠 A 系列芯片、 iOS 系统和多年经营的品牌收割了整个行业近半的销售额以及 70% 以上的利润空间，靠着前代产品下探中端市场并消化一些配件的库存也够用了。

可是中国手机市场瞬息万变，更高的品牌溢价必然带来更高的心理预期，iPhone SE 之后的迭代如果还是科技以换芯为本，这条路能否走下去就要看消费者的意愿了。