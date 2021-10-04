据悉，印度在线教育巨头Byju’s正在筹集一笔约 2.96 亿美元（220 亿卢比）规模的融资。这笔融资将由 Oxshott Venture Fund 领投，Edelweiss、Veriton Master Fund、XN Exponent Holdings、MarketX Ventures、MarketX Ventures 及 Time Capital Advisors 参投。融资后，Byju’s 的估值将达到 180 亿美元。

上月早些时候，Byju’s曾获得一笔 1.5 亿美元规模的 F 轮融资。当时，该公司在这轮融资中的估值为 168.7 亿美元。不过，有消息指出，这笔融资很有可能是 Byju’s 所计划的一笔10到15亿美元融资的一部分。而本次的近 3 亿美元融资也或许是该计划的另一部分。据了解，如果 Byju’s 的这一轮大规模融资得以顺利完成，该公司的估值有望突破至 210 亿美元。

加上本次的这笔最新融资，今年以来，Byju’s 共获得了近 20 亿美元融资，是其去年总融资规模的2 倍（印度在线教育领域在 2020 年所发生的总融资规模也仅为20 亿美元左右）。另一方面，如本栏目此前指出，截至上月中旬，Byju’s 在今年已经完成对 9 家企业的收购，为此花费超 26 亿美元（而该公司也表示正在寻求更多的并购机会）。

值得一提的是，该公司创始人兼首席执行官 Byju Raveendran 曾在近期表示，Byju’s 正在考虑上市，其 IPO“很快就会到来”。有消息人士指出，这家 “十角兽” 企业很有可能会在未来 8 到 10 个月内在印度上市（另有一说法是未来 2 到 3 年，且其上市地为美国）。而针对 Byju’s 的上市规划，包括摩根士丹利在内，已经有部分银行对 Byju’s 的上市估值做出评估——如果这家企业得以成功上市，其估值或许会高至 400 到 500 亿美元。

目前，Byju’s 尚未对本次最新融资置评。

上周，印度在线教育领域的另一位头部初创企业 Vedantu 宣布完成一轮 1 亿美元规模的 E 轮融资，使得其成为印度在线教育领域今年以来的第 3 家新晋独角兽企业（同时也是印度今年以来的第 28 家新晋独角兽）。

有分析师指出，至 2022 年，印度在线教育市场的规模有望从 2016 年的 630 亿美元增长至 1260 亿美元。从该领域今年以来的种种爆发性趋势来看，接下来，不难预见这里将会产生一场更加火热的角逐。