动点出海获悉，印尼最大科技集团GoTo计划通过于本月在当地展开的 IPO 筹集至多 17.992 万亿印尼盾（约合 12.5 亿美元）的资金，并有望在当地时间 4 月 4 日登陆上市。

根据 GoTo 所提交的招股书，公司计划售出近 520 亿股的相关股份，其定价区间为 316 至 346 印尼盾。此外，GoTo 也指出，IPO 后，公司的市场估值有望达到 262 到 288 亿美元之间。

有媒体表示，如果按照 GoTo 所提供的数字，以目前的价格水平计算，GoTo 将成为继 PT Bank Central Asia、PT Bank Rakyat Indonesia 和 PT Telkom Indonesia 之后在印尼证交所上市的第四大市值公司。

值得一提的是，去年晚些时候，GoTo 曾完成了一笔13 亿美元规模的 IPO 前融资（腾讯对其进行了参与）。在这笔融资中，该公司的估值约为 285 亿美元。

而作为 GoTo 本次 IPO 的背景，目前，在去年 8 月份以 15 亿美元筹资登上该国 IPO 规模之最的 Bukalapak 的股价自上市以来已跌去了 7 成左右。GoTo 的头号对手 Grab（已经在美国 SPAC 上市）则也在去年全年中亏损了 36 亿美元。

面对当前阶段全球市场中科技互联网企业的阴霾，有媒体援引 GoTo 总裁 Patrick Cao 的对话指出，尽管这一冲击会影响到公司的 IPO 定价，但 Patrick 称 GoTo 有着 “明确的盈利路线”。而 Patrick 也表示，“我们谁也无法预测未来几周或几个月内市场会发生什么··· 机会就在那里，公司已经准备好了。”