动点出海获悉，印尼最大科技集团 GoTo 已于近日宣布，完成了该企业的首次 IPO 前融资活动，并在其中获得了超 13 亿美元的资金。

据悉，花旗和高盛担任了 GoTo 此次的融资财务顾问。

上月晚些时候，本栏目曾在报道中指出，GoTo 表示已与阿布扎比投资局（ADIA）达成协议，同意获得由后者私募股权部门提供的一笔 4 亿美元资金以作为其 IPO 前融资。当时，有知情人士表示，GoTo 的这轮 IPO 前融资规模计划将在15 亿美元左右。本次的消息则大致印证了这一报道。

据了解，本次 IPO 前融资的投资者包括阿布扎比投资局（通过其私募股权部门）、Avanda Investment Management、富达国际、谷歌、Permodalan Nasional Berhad（PNB）、春华资本、SeaTown Master Fund、淡马锡、腾讯以及 Ward Ferry。

与此同时，消息也表示，在未来几周后的最后结算到来前，预计会有更多投资者加入 GoTo 的 IPO 前融资。

针对此次筹集的资金，GoTo 在一份声明中称，该资金将使 GoTo 进一步投资于其生态系统，加强其生态系统在东南亚地区的的市场领先地位。此外，GoTo 也将以此更好地服务客户，扩大其支付和金融服务产品，并利用其综合运输车队和物流网络来提升超本地服务体验。

GoTo（GoTo Group）是由印尼两大独角兽Gojek与 Tokopedia 在今年 5 月份时合并而成的新实体。Gojek 在当时指出，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokopedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

此前，曾有消息指出 GoTo 正与投资方洽谈，计划在印尼和美国双重上市。而在完成其 IPO 前融资后，GoTo 的估值有望达到 300 亿美元。不过，由于印尼金融服务监管局（OJK）将对科技公司重新制定上市规则，GoTo 在印尼的上市计划也从今年底推迟至了明年初。

另一方面，就 GoTo 的美国上市计划而言，有消息称 GoTo 希望以400 亿美元估值在美国上市，其方式很有可能会是通过与SPAC合并来达成上市。

根据 GoTo 此前公布的数据，2020 年期间，两家公司达成的总交易价值达 220 亿美元，共计处理了超 18 亿笔交易。截至 2020 年 12 月，其平台上拥有 200 多万注册驾驶员和超 1100 万个贸易合作伙伴，每月月活用户达 1 亿。

值得一提的是，如本栏目此前强调，印尼 2020 年的 GDP 为 1 万亿美元左右，GoTo 的生态系统规模则已占据了印尼 GDP 的 2% 之多。而随着今年 Gojek 生态系统经济产值在印尼 GDP 中的占比的继续提升（有望达到其 1.6% 的水平），GoTo 也有望将其占比规模进一步推向新高。