3 月 22 日，小米发布 2021Q4 财报和去年全年财报。财报中，显示小米全年营收达到了 3283 亿元，经调整后净利润为 220 亿元，同比增长 69.5%。其中 2021 年 Q4 的净利润虽较上季度有所提升，但同比依然下降超 70%。

财报显示，在去年 10 月小米之家突破万店后，截至 12 月 31 日小米之家店面已达到 10200 家。另一部分则是销售及推广开支的大幅增加。然而这些举措并没有为小米整体的营收带来更多亮点，而高端化之路也依旧停留在口号式的 “对标苹果” 上。

此外，关于造车的动向，没有太多的披露，主要还是财力和人力投入的增长。对于这样一份答卷，有人说这可能是小米十年来最好的一年，但也有网友认为小米并没有抓住华为受制裁的机会努力打造体系化的能力去夺取高端市场的更多份额。

高端化仍是空中楼阁

2022 年 2 月 8 日下午，小米集团在高端化战略研讨会上明确表示，高端之路是小米成长的必由之路，也是小米发展的生死之战，小米会坚定不移执行高端化战略。而 2020 年年初，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军便在小米 10 的发布会上表示，小米手机正式冲击高端市场。2021 年 12 月 21 日，雷军直言 “小米高端手机正式开始对标苹果”。

两年多来，小米的高端化野心显露无疑。无可厚非，高端机一向是更高利润来源。根据 Counterpoint 公布数据来看，2021 年第二季度，尽管苹果公司对全球手机出货量的贡献一般，但该公司在全球手机市场的营收和净利润依然表现强势。在营收方面，苹果公司的营收占全球所有手机厂营收的 40%，但利润却占全球所有手机厂利润的 75%。其次是三星，利润占 13%。这也意味着除了苹果及三星之外，其它手机企业只能分享 12% 的营业利润。可见华为受制裁后，其他国产手机厂商并没有在高端化上有太多的建树。

然而据小米集团总裁王翔在财报发布后的电话会议中介绍，小米在 2021 年全球高端手机的出货量超过 2400 万台，在出货量中占比 13%；2020 年则为 1000 万台，出货量占比 7%，

在小米眼中这已经是不错的成绩，但是从小米智能手机业务整体来看，依旧是捉襟见肘的。

财报显示，2021 年，小米手机 ASP（平均售价）由截至 2020 年 12 月 31 日止年度的每部人民币 1039.8 元增加 5.6%，至报告期的每部人民币 1097.5 元。小米将这一上涨归因于高端智能手机出货量占智能手机总出货量的比例增加所致。

从 1039.8 元上涨到 1097.5 元，不到 60 元。而实际上 2021 年芯片、物料涨价以及供应链影响，这上涨的 ASP 几乎可以忽略不计。再加上平均千元多的售价，还很难追赶苹果长期以来占优势的 5000 元以上价格段。

造车阴云笼罩

近期苹果造车团队解散的事情沸沸扬扬，大家不禁感叹，强悍如苹果，造车的事也一波三折，没能复制手机行业的成功路径。

诚然，一直以来，造车就不是容易的事情，不过因为行业处于上升阶段，未来的想象力依旧吸引着大厂入局，小米也不例外。

自 2021 年 3 月官宣造车后，雷军便承诺 10 年拿出 100 亿美元，而且首批已投入 100 亿元人民币。小米财报中披露，汽车业务研发团队规模已超 1000 人，较上季度倍增。后来在 2021 年年底新品发布会上，雷军又表示小米未来 5 年内要投入研发资金 1000 亿元。

在本次财报电话会上，发言人表示小米汽车预计将在 2024 上半年正式量产，据财报披露，未来小米还将继续在自动驾驶等核心领域拓展。

烧钱造车的小米，踌躇满志，不过其目前面临的局面颇为尴尬。

众所周知，动力电池是电动汽车最关键的零部件之一，成本占比最高。当下市场的动力电池基本上被宁德时代、LG、松下、比亚迪几家垄断。

宁德时代、LG、松下都是特斯拉供应商，且产能全部满产，处于供不应求的状态。据外媒 InsideEVS 的数据统计，2021 年松下生产总量的 87% 都供应给了特斯拉，而在 2020 年这一比例甚至接近 90%。

尽管这几家动力电池厂商都在扩产，但下游的销量也在暴涨。小米的可选择面很小，非常受限，动力电池的问题解决不好，一是性价比的玩法走不通了，二是口碑很可能开局就受损。

更艰难的问题在于原材料普遍涨价，据不完全统计，今年以来已经有 20 多家新能源车企、接近 40 款车型，宣布上调售价。其中一个主要因素为原材料价格的上涨。相比传统燃油车，新能源汽车对镍、锂、钴以及硅基芯片等材料的依赖性比较高。这也是导致新能源汽车涨价的罪魁祸首。公开数据显示，今年 1 月份碳酸锂价格上涨到 30 万元/吨，而去年 1 月份的报价约为 5 万元/吨。

原材料价格的普涨，对于小米来说，又要在利润的天平和性价比的拉锯中摇摆了，更何况相关部门针对新能源车的补贴退坡也已经是板上钉钉。2021 年 12 月 31 日，财政部、工信部等四部委发布《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确了 2022 年补贴标准较 2021 年退坡 30%（非公共领域），并宣布在 2022 年 12 月 31 日之后彻底退出。

小米原本依靠成长性故事获得资本市场青睐，但是新能源这块肉现在已经卷出了新天地，不仅参赛选手众多，竞争激烈，而且和小米当初较早进入手机市场，并利用移动互联网时代的红利打出一片天地的情况迥然不同，留给小米的时间，已经不多了。