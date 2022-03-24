动点出海获悉，印度 B2B 电商独角兽 OfBusiness 旗下的贷款部门 Oxyzo 已于近日完成了一笔 2 亿美元的融资。Oxyzo 表示，在这轮融资中，公司的估值已达到 10 亿美元，因而以此成为了印度今年的第 13 家新晋独角兽企业。

据了解，本次是 Oxyzo 的首次外部融资，而这笔融资也是印度创投领域迄今为止规模最大的一笔 A 轮融资（高于 GlobalBees 在去年 7 月份完成的 1.5 亿美元融资，而这 1.5 亿美元中有一半的部分为债务融资）。此外，有媒体强调称，该公司也是印度首个通过 A 轮融资就成为独角兽的初创企业。

就这次融资而言，Alpha Wave 参与了其领投，老虎基金、Norwest Venture Partners、Matrix Partners、Creation Investments 等也有加入。值得一提的是，软银并未对其进行参投——去年 7 月份时，OfBusiness 曾在软银的领投下获得了一笔 1.6 亿美元的融资（软银在其中提供了 1.5 亿美元），并以 15 亿美元的估值成为独角兽企业。

针对这笔资金的用途，Oxyzo 表示将用来进一步发展自身的数字金融服务、扩大其供应链市场覆盖、以及为中小微企业推出更多的服务产品。

Oxyzo 是一个从 OfBusiness 独立而出（OfBusiness 目前对其持有 70% 到 80% 的股份）的专注于向当地中小微企业——包含 OfBusiness 的供应商以及在此之外的物流、仓储、D2C 等类型的企业提供贷款服务的金融借贷平台（OfBusiness 的供应商仅占其 30% 的贷款份额），目前管理着约 3.5 亿美元的资产，同比增长 100%。据介绍，平台已经累计产生了超 20 亿美元的贷款金额，其不良资产率仅为 1.2%，RoA（税前资产回报率）为 5.5%。值得一提的是，Oxyzo 表示，自成立以来，公司一直是处于盈利状态。

回到 Oxyzo 这次的独角兽轮融资本身。近年来，从独角兽母公司中分离而出并且同样成为独角兽企业的现象正在印度愈发常见。在 Oxyzo 之于 OfBusiness 之外，这一名单上已然出现了 Ola 和Ola Electric、Flipkart 和 PhonePe、 InMobi 和 Glance、以及 FirstCry 和 GlobalBees。