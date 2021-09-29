据外媒报道，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea Group）旗下电商平台 Shopee 很有可能正在准备进入印度电商市场。该媒体表示，Shopee 目前已在印度推出了其卖家后台网站，并在当地成立了相关服务的运营实体。

此前，路透社曾在上月末时称，Shopee 当月在印度发布了大批招聘需求，涉及卖家运营及合规人员等职位。此外，Shopee 也在当时发起了针对供应商和卖家的招聘活动。

目前尚未有关于该计划的具体信息公布，而 Shopee 对此消息也拒绝置评。不过，有分析人士表示，预计 Shopee 可能将在下月宣布推出其印度业务。

今年早些时候，有消息人士指出Shopee 将扩大其巴西的业务规模，并随后发布了近 30 个职位招聘。消息人士在当时表示，如果 Shopee 的巴西扩张计划进展顺利，该公司也将继续评估其他拉美市场的潜力（亦即考虑进军其他拉美新兴市场）。到今年 8 月份，Shopee已经成为巴西下载量和使用时间最多的应用程序。随后，另有消息人士透露，Shopee 也将会在未来几个月内宣布进入阿根廷市场。

另一方面，在本月初，有消息人士指出，Shopee 也正在为进入波兰电商市场进行准备，且已经开启了卖家招聘。据了解，该计划也将会是 Shopee 对欧洲电商市场的首次进军。

根据冬海集团的二季度报告，截至今年 6 月 30 日，Shopee 的 GAAP 收入同比增长 160.7%，达到 12 亿美元。

现阶段，印度电商市场的主导者为 Flipkart 和亚马逊，二者在 2020 年的 GMV分别为125 亿美元（不含 Myntra 平台）和 115 亿美元。不过，近期以来，当地也涌现出了一大批以社交电商为切入点的电商平台，并正在不断兴起。从估值翻 8 倍的DealShare到意图通过新设平台Shopsy进军该领域的 Flipkart 再到估值将达 50 亿美元的Meesho，可以看到，印度电商领域正在呈现出一片更大的想象空间。

根据咨询机构贝恩发布的一份报告显示，到 2025 年，印度的电商用户将达到 3 到 3.5 亿人，并由此产生 1000 到 1200 亿规模的相关 GMV。

值得一提的是，面对这一快速增长的领域，当地政府机构也在今年 6 月份时表示，考虑出台更加严厉的电商行业新规以加强对当地电商平台秩序及垄断方面的监管，而这很有可能会影响到相关企业的后续发展。