根据 CINNO Research 发布的统计数据，2021 年全球 AR/VR 硅基 OLED 显示面板市场规模约为 6400 万美元。未来随着 AR/ VR 产业的发展以及硅基 OLED 技术的进一步渗透，预计至 2025 年全球 AR/VR 硅基 OLED 显示面板市场成长规模将达 CAGR 119%。

硅基 OLED 英文名称为 Micro OLED、OLEDoS 或者 OLED on Silicon，是一种新型微显示技术，属于 AMOLED 技术的一个分支，主要适用于微型显示产品。硅基 OLED 结构包括驱动背板和 OLED 器件两个部分，是结合 CMOS 工艺和 OLED 技术，以单晶硅作为有源驱动背板而制作的主动式有机发光二极管显示器件。

硅基 OLED 具有体积小、重量轻、分辨率高、对比度高、功耗低、性能稳定等特点，是最适用于近眼显示的微显示技术，目前主要应用在军事领域和工业物联网领域。AR/VR 智能穿戴产品是硅基 OLED 在消费电子领域的主要应用产品。

近年来 5G 商用的落地和元宇宙概念的推动，给 AR/VR 市场注入了新的活力，投资这一领域的巨头公司如苹果、Meta、谷歌、高通、微软、松下、华为、TCL、小米、OPPO 等都在加速布局相关产品。

在 CES 2022 期间，松下旗下全资子公司 Shiftall Inc. 展示全球首款 5.2K 高动态范围 VR 眼镜 MaganeX；TCL 发布其第二代 AR 眼镜 TCL NXTWEAR AIR；索尼则公布其为 PlayStation 5 游戏主机开发的 PSVR 第二代头显 Playstation VR2 产品；Vuzix 推出了全新的 M400C AR 智能眼镜，这些产品都采用了硅基 OLED 显示屏。

苹果公司的首款 AR/MR 头显有望在这两年推出，这款头显产品将配备三块屏幕，其中有两块采用硅基 OLED 显示屏；而万众瞩目的 Apple Glass 智能眼镜也已决定采用硅基 OLED 显示屏。

目前全球从事开发、生产硅基 OLED 显示屏的厂商较少，欧美公司较早进入市场，主要为美国 eMagin 和 Kopin 公司、日本 SONY、法国 Microoled、德国 Fraunhofer IPMS 研究机构以及英国 MED 公司。

中国从事硅基 OLED 显示屏的公司主要以北方奥雷德、云南创视界（京东方投资）、国兆光电和合肥视涯为主。另外像熙泰智能、湖畔光电、芯视佳、昆山梦显（维信诺投资)、观宇科技和南京昀光等公司也在布局硅基 OLED 产线和产品中。

受 AR/VR 产业发展牵引，硅基 OLED 显示面板市场规模有望迅速扩张。CINNO Research 统计数据显示，2021 年全球 AR/VR 硅基 OLED 显示面板市场规模为 6,400 万美元，预计未来随着 AR/ VR 产业的发展以及硅基 OLED 技术的进一步渗透，预计至 2025 年全球 AR/VR 硅基 OLED 显示面板市场规模将达到 14.7 亿美元，2021 年至 2025 年年均复合增长率 CAGR 将达 119%。