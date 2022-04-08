根据 Omdia 发布的《2021 年第四季度半导体产业分析》，三星电子仍保持着半导体产业第一的地位。而在这一年里，该行业创造了超过 5000 亿美元收入的新纪录，英特尔公司勉强保持了其年度收入领导者的位置。

据 Omdia 对全球半导体市场进行的最新竞争分析结果显示，2021 年半导体市场的年销售额首次超过 5000 亿美元，这是令人瞩目的一年。此外，该行业近 60% 的公司收入增长超过 20%。

三星保持领先

对季度业绩的评估证实，三星在去年第四季度保持了半导体公司营收榜首位置，收入为 199.95 亿美元，而英特尔的收入为 199.76 亿美元。三星电子在 2021 年第三季度的销售额也超过了 2021 年前两个季度销售额最高的英特尔，成为世界第一大半导体企业。

然而，按年度计算，英特尔在 2021 年以 766 亿美元的营收成为全球最大的半导体公司，占全球半导体营收的 13%。值得注意的是，英特尔 2021 年的收入增长与 2020 年相比几乎持平，与此形成对比的是，其后九家最大的半导体公司收同比收入（YoY）增长都超过了 15%。

英特尔的主要收入来源微处理器 MPU，但 MPU 在 2021 年与并没有像其他半导体器件一样呈现强劲增长趋势。去年微处理器 MPU 整体同比增长 11%，远低于 24% 的半导体市场总增长水平。

到 2021 年年底，三星的半导体收入为 752 亿美元，仅次于英特尔，占整个行业收入的 12.8%。三星电子凭借 DRAM 市场（2021 年增长 42%）和 NAND 市场（2021 年增长 23%）的强劲增长，大大缩小了与英特尔的销售额差距。三星是这两种半导体元器件的第一大厂商。

三星去年 32.1% 的增长率表明，并非所有半导体器件去年都保持同样高速率增长。2020 年，三星的半导体收入为 193 亿美元，仅次于英特尔，但在 2021 年，仅落后 14 亿美元。

创纪录的行业收入

2021 年半导体行业总收入为 5868 亿美元，比有记录以来第二高的 2018 年（4847 亿美元）高出 1000 亿美元。2021 年半导体行业收入同比增长 24.2%，是自 2002 年 Omdia 开始跟踪这一指标以来的第二高记录。

Omdia 半导体市场高级研究分析师 Cliff Leimbach 指出，有记录以来的最高年营收增长率是在 2010 年（34.1%），2021 年的增长是继 2009 年因经济大衰退而下降 10.9% 之后的第二次复苏。

Cliff 表示：“2021 年的同比增长意义重大，因为 2020 年不是复苏年，而是高于平均水平的一年，2020 年增长率曾达到 10.4%。” 他补充道，半导体市场（2002-2020）的长期同比增长为 6.8%。（参见下图）。

在 Omdia 追踪的 247 家公司中，有 145 家（59%）公司的半导体收入在 2021 年的年增长率突破了 20%。2021 年的强劲增长并不仅限于少数几家最大的半导体公司，而是遍及该行业的大多数参与者。

第四季度回顾

由于 2021 年是创纪录的一年，它以创纪录的季度营收为支撑的，2021 年第四季度也不例外。2021 年第四季度是半导体行业连续第五个季度实现创纪录收入，季度收入上升至 1591 亿美元，比上一季度增长了 3.6%，而半导体收入的长期历史季度平均增长率仅为 0.6%。

Omdia 半导体首席行业分析师 Craig Stice 表示：“在全球大流行和许多半导体器件供应紧张带来的家庭工作时代，需求仍将强劲。整个半导体领域的供应短缺导致平均售价上升，这有助于提高收入。由此产生的强劲年度营收记录，此记录大大高于历史最高的 24.2% 和 6.8% 的历史平均增长水平。”